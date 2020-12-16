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مرصد الأزهر: خطف "بوكو حرام" للأطفال يعكس تعرضها لخسائر في صفوفها "فيديو"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمد عبد الرحمن، المشرف على مرصد الأزهر، إن جماعة بوكو حرام الإرهابية التي تقبع في نيجيريا والدول المجاورة لها، تعمل على اختطاف الأطفال، وقامت بهذا العمل الشنيع أكثر من مرة في عام 2014 حيث اختطفت 276 فتاة في المرحلة الثانوية ذات مرة، مؤكدًا أن تلك العمليات تؤكد على الخسائر الفادحة بين صفوفها.

وأضاف الدكتور محمد عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن بوكو حرام تعمل على تجنيد الأطفال لأن الفئة العمرية للأطفال يسهل تجنيدهم والسيطرة على عقولهم ويستخدمونهم بكثرة.

وتابع أن بوكو حرام أعلنت اختطاف 400 طالب من إحدى المدارس بقرية تندرة التابعة لولاية تدشنة بنيجيريا.

و أعلن زعيم جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، أبو بكر الشكوي، مسؤولية الحركة عن خطف مئات الطلاب الثانويين في شمال غرب نيجيريا، وذلك في تسجيل صوتي.

وقال في التسجيل: "أنا أبو بكر الشكوي، وإخواننا، نقف وراء عملية الخطف في كاتسينا"، حيث كانت الحركة خطفت 276 تلميذة في مدرسة ثانوية في شيبوك عام 2014، ما أثار موجة تنديد عالمي، وفقًا للوكالة الفرنسية.

في حين لا يزال 333 مراهقًا على الأقل، مفقودين منذ الهجوم على مدرستهم الثانوية في ولاية كاتسينا بشمال غرب نيجيريا، على بعد مئات الكيلومترات عن مناطق "بوكو حرام"، التي عادة ما تنشط في شمال غرب نيجيريا وفي محيط بحيرة تشاد، بحسب "فرانس برس".

من جانبه، دان الرئيس النيجيري، محمد بخاري، الهجوم وأمر بتعزيز الأمن في جميع المدارس. وتم إغلاق المؤسسات التعليمية في ولاية "كاتسينا".

وأكد الجيش الإثنين أنه حدد "أماكن العصابات" لافتًا إلى القيام بعملية عسكرية.
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