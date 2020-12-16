الخطيب ومجلس إدارة الأهلي ينعون سمير عبدربه مدير النشاط الرياضي السابق بالنادي

أعلن النادى الأهلى، منذ قليل، وفاة سمير عبد ربه، مدير عام النشاط الرياضى السابق بالأهلى، بعد صراع مع المرض.





ونعي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى سمير عبدربه ، مدير عام النشاط الرياضي السابق بالنادي الذي وافته المنية صباح اليوم.





وتُشيّع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم،الأربعاء، من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس، ثم يوارى جسده الثرى بمدافن العائلة في مدينة الرحاب طريق السويس.



تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.



