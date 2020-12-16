ضبط مركز تخسيس وعلاج طبيعي بدون ترخيص في القاهرة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط المسئول عن مركز للعلاج الطبيعى والتخسيس، كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامه بإدارة المركز "بدون ترخيص".





وتبين ومزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح فضلًا عن حيازته أدوية وعقاقير طبية مجهولة المصدر مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة لأحكام القانون.





وعثر بداخل المركز على كمية من الأدوية والمركبات التى تستخدم فى المركز- اجهزة تخسيس وعلاج طبيعى "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها".





بمواجهته بما أسفر عنه الضبط ، اعترف بإدارته المركز بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.