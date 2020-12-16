بفستان محتشم.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة





تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة أنيقة ومحتشمة، حيث ارتدت فستان طويل وذا اكمام متوسطة الطول باللون اللبني، واتسم التصميم بنقشة التايجر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، فيما نسقت مع إطلالتها حزام عريض حول منطقة الخصرمما كشف عن رشاقتها.





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وانتعلت نسرين طافش حذاء صيفي مسطح، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكز على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



