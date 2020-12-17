رئيس موازنة البرلمان يطالب النواب الجدد بضرورة تفعيل الأدوات الرقابية





وجه النائب حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان رسالة هامة للنواب الجدد فى البرلمان المقبل.





وأشار عيسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه على النواب الجدد ان يعرفوا حجم إنجازات مجلس النواب الحالى ، ومدى إنعاكسها على البيئة الاقتصادية والاجتماعية ، مؤكدا على انهم يجب أن يعطوا أولوية للتشريعات الجديدة.





وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا ننتظر من النواب الجدد تفعيل الأدوات الرقابية ، وعمل تقييم قراءة واستيعاب لما استخدمه النواب السابقين من أدوات رقابية فى الـ5 سنوات الماضية.





وكان قد عقد مجلس النواب الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 جلسته الختامية الرابعة والأخيرة في دور الانعقاد العادي السادس بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.