ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في ليبيا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:55 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements
محمود نوفل
التقي السفير الأمريكي بليبيا ريتشارد نورلاند  القادة الليبيين خلال زيارة إلى مصراتة لدعم التقدم الليبي في الحوار الأمني ​​والسياسي والاقتصادي

وذكرت السفارة الأمريكية في بيان لها منذ قليل أن  السفير نورلاند سافر إلى مصراتة اليوم لعقد اجتماعات مع نائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق ووزير الداخلية فتحي باشاغا وآخرين للتشاور حول مجموعة واسعة من القضايا في سياق التقدم المُحرز في الحوار الليبي-الليبي، ولتشجيع دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة. 

وفي لقاءات منفصلة مع نائب رئيس الوزراء معيتيق ووزير الداخلية باشاغا، شدد السفير نورلاند على أهمية أن يجد الليبيون التسويات المناسبة داخل منتدى الحوار السياسي الليبي وتنفيذ خارطة الطريق الانتخابية مع اقتراب الانتخابات في ديسمبر المقبل.

 وفي إشارة إلى أهمية تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تدعم زخم الحوار الليبي-الليبي، حث السفير نورلاند على بذل المزيد من الجهود بما في ذلك خطوات للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار، مثل إعادة فتح الطريق الساحلي.

وفي اجتماع آخر مع رجال الأعمال المحليين، استمع السفير نورلاند إلى وجهات نظر حول مناخ الأعمال الحالي في ليبيا، والفرص والتحديات المحتملة التي سيواجهونها في الأشهر القادمة. 

وكان السفير نورلاند مهتمًا بشكل خاص باستطلاع الآراء حول الإصلاحات أو السياسات الممكنة التي يمكن أن تحسّن مناخ الأعمال لدعم الابتكار والشركات الناشئة والاستثمار الأجنبي.

 وفي هذا الصدد، رحبت الولايات المتحدة بإعلان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اليوم عن اتفاق بالإجماع على سعر صرف جديد وموحّد، مُعربة عن أملها في أن تعطي هذه الخطوة زخما لمحادثات منتدى الحوار السياسي الليبي وإحراز تقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وعقب زيارته إلى مصراتة، قال السفير نورلاند: "أعلم أنّ الكثير من الليبيين محبطون من وتيرة التقدم في الحوار السياسي وأنهم ما زالوا يواجهون العديد من المصاعب. وإحدى أهداف زيارتي هو معرفة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في الحفاظ على استمرار الزخم الإيجابي في الاتجاه الصحيح.

وأضاف :  لقد قطع الليبيون شوطًا طويلًا في غضون أشهر قليلة من عدم الاستقرار والنزاع المسلح وصولا إلى حوار حقيقي ووقف لإطلاق النار لا يزال ساريًا.وإنني أحثّ جميع الليبيين على العمل معًا، وإيجاد حلول وسط مناسبة، ودعم الطريق إلى الانتخابات وإلى ليبيا موحدة ومستقرة وحكومة تكون مسؤولة أمام مواطنيها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خطوة كبيرة للأمام.. أمريكا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

زيارة مفاجئة.. وزيرا خارجية وداخلية حكومة الوفاق يصلان إلى قطر

لتدعيم المصالحة الوطنية.. بومبيو: واشنطن تتطلع إلى تعيين مبعوث أممي لليبيا

الجيش الليبي: توقيع قطر على اتفاقيات أمنية مع الوفاق خرق لاتفاق جنيف

عبد الستار حتيتة: تركيا تشعل الأزمة الليبية وتلتف على قرارات الأمم المتحدة

خلافات بين الفرقاء الليبيين على المناصب السيادية.. والإخوان يحاولون التوغل لبسط سيطرتهم

ترشيحاتنا

مثلي الجنس .. بايدن يرشح بيت بوتيجيج رسميًا وزيرا للنقل

الصحة العالمية تحذر من خطر كبير يهدد أوروبا في 2021

لجنة مكافحة كورونا: بدء تطعيم المصريين باللقاح الصينى خلال الأسبوعين المقبلين

المستشفيات مكدسة بالمرضى.. أحمد موسى: قرارات جديدة للحكومة لمواجهة كورونا خلال أسبوع

مفاجأة..الكاف يمنع عمل 21 مدربًا في الكونفدرالية وأبطال إفريقيا

الحكومة تحسم جدل غلق المساجد بسبب كورونا .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجلد الكاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرة المرأة والصحة.. 15 ميزة صحية لفاكهة الكاكا..عشبة تعالج معظم أمراض العصر.. إطلالة نيللي كريم في أحدث جلسة تصوير

دراسة تحذر.. ارتداء القناع المستعمل أسوأ من عدمه