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فن

يسري نصر الله يكشف لـ صدى البلد أسباب دخوله الدراما التلفزيونية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:28 م
صدى البلد
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محمد نبيل
أوضح المخرج الكبير يسري نصر الله أن "دخول غمار الدراما التلفزيونية" كان وراء مشاركته في "نمرة اتنين".

وأضاف لـ صدى البلد: "أعتبرها فرصة جميلة، فسيناريو الحلقة كان متميزًا ، وكذلك فريق العمل، خاصة أنني سبق أن التقيت مع منى زكي في عمل سابق، وكذلك الأمر مع أحمد السعدني طبعًا." 

وحول انطباعه عن هذه التجربة يقول يسري نصر الله: "التجربة شيّقة ومختلفة عن السينما، فالأمر أشبه بتصوير نصف فيلم في أسبوع واحد فقط! شدّني النَصّ لأنني وجدت فيه إمكانية أن يجمع بين الكوميدي والرومانسي، إضافةً إلى الجانب الموسيقي الموجود فيه، والطاقة الإيجابية الحاضرة بقوة. باختصار لدينا شخصيتان قويتان تحاولان معالجة جروح الماضي، وقد حاولتُ بدوري التركيز على الجانب المبهج في القصة على حساب الجانب المأساوي." 

وتابع يسري نصر الله: "أنا سعيد لكوني جزء من هذا العمل على "شاهد VIP" مع مخرجين كانت حلقاتهم رائعةً بحق. هناك جرأة واضحة في الأعمال المعروضة على هذه المنصة العربية البارزة، خاصةً في تناول موضوعات الحب والعلاقات الإنسانية والدخول في تفاصيل ما يحصل فعلًا في تلك العلاقات، وهنا تكمن إحدى نقاط قوة "شاهدVIP ".

كان موقع Variety ألقى الضوء علي مشروع يسري نصر الله بملتقي القاهرة السينمائي والذي جاء تحت عنوان "أسطورة زينب ونوح"، وقال الموقع إن يسري نصر الله من بين المخرجين الأكثر شهرة في مصر ، والمعروف بتصويره للتعقيدات الاجتماعية والسياسية لبلده مصر في أفلام متعددة الطبقات مثل "بوابة الشمس" (2004) ، و "جنينة الأسماك" (2008) و "بعد المعركة" (2012).
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