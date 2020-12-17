ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

270 شركة لتركيب الخلايا الشمسية.. هند فروح: يسهل تركيبها وصيانتها ..فيديو

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:49 ص
هند فروح
هند فروح
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت الدكتورة هند فروح، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية بمركز تحديث الصناعة، إن المشروع المصري للخلايا الشمسية هدفه تحويل الشعوب من مستهلكين إلى منتجين للكهرباء، وهذا في المنازل والمصانع والمنشآت الصناعية الكبيرة.

وأضافت هند فروح، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع علي قناة "سي بي سي"، أن تركيب الخلايا الشمسية المنتجة إلي طاقة الكهرباء أصبح سهلًا جدًا ومتوفر، وقمنا بتوفير الشركات التي تقوم بتركيبها بمعايير محددة ومعينة، ومن الضروري أن يكون الشخص الذي سيقوم بالتركيب مؤهلًا ومعتمدًا من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت هند فروح، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة اعتمدت 270 شركة لتركيب الخلايا الشمسية مؤكدة أن هذه الشركات تضمن للعميل خدمة ما بعد البيع وضمان المحطة يصل علي الأقل إلي 5 سنوات.

وتابعت هند فروح، أن التعامل مع محطة الطاقة الشمسية سهل جدا، ويمكن تنظيفها وصيانتها بسهولة، وقمنا باختيار 50 شركة بناءً علي مواصفات معينة ومعايير خاصة، وقمنا بعمل نماذج للطاقة الشمسية مجانا بهدف انتشار المشروع.

وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فوز المشروع المصري "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV" الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من مرفق البيئة العالمي كأفضل المشروعات المقدمة عالميًا  ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني. 
 
وقالت الوزيرة في بيان أمس، الأربعاء، إن حصول مشروع Egypt-PV على الجائزة يعد إنجازا حقيقيا وشهادة دولية لمصر بقدرتها على التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة واستكمال إنجازات الحكومة في مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية العملاقة، مشيرةً إلى أن هذا المشروع يدعم توجه الحكومة نحو نشر نظم الطاقة الشمسية، والذي يهدف إلى جعل مصر أكثر استدامة واعتمادًا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكهرباء: خطة استثمارية بـ 13.2 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة

الحكومة: فوز مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV بجائزة معهد الطاقة البريطاني

من بين 29 دولة.. فوز المشروع المصري "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV" بالمركز الأول

محمد عبد الكريم يكشف تفاصيل حصول مركز تحديث الصناعة على جائرة معهد الطاقة البريطاني..فيديو

فى اجتماعه بالوزير.. رئيس الطاقة المتجددة: 9 مليارات جنيه ميزانية العام المالى

ترشيحاتنا

أحسنتم صنعا يا شباب.. ماني يعلق على تصدر ليفربول الدوري الإنجليزي

فيرمينو يتصدر تويتر بعد إحرازه هدفا قاتلا في شباك توتنهام

أنا مكسورة الخاطر.. حلا الترك تكشف تفاصيل خلافها مع والدتها

أفضل الذكر.. تعرف على منزلة الذاكرين عند الله وبما وعدهم

بطولة محمد ثروت ومايا نصري.. 23 ديسمبر بدء عرض فيلم «ريما» بدور السينما

عرض الخميس.. اشتر آيفون 8 بـ 3550 جنيهًا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتغلب على الملل.. كلب يدمر منزل مالكته بكل هدوء.. شاهد

سعر خرافي لـ ساعة يد عمرو دياب في أحدث ظهور.. شاهد

موظفة مطعم تستقيل من عملها بسبب جدال حول الكمامة.. فيديو وصور