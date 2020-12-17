270 شركة لتركيب الخلايا الشمسية.. هند فروح: يسهل تركيبها وصيانتها ..فيديو

قالت الدكتورة هند فروح، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية بمركز تحديث الصناعة، إن المشروع المصري للخلايا الشمسية هدفه تحويل الشعوب من مستهلكين إلى منتجين للكهرباء، وهذا في المنازل والمصانع والمنشآت الصناعية الكبيرة.





وأضافت هند فروح، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع علي قناة "سي بي سي"، أن تركيب الخلايا الشمسية المنتجة إلي طاقة الكهرباء أصبح سهلًا جدًا ومتوفر، وقمنا بتوفير الشركات التي تقوم بتركيبها بمعايير محددة ومعينة، ومن الضروري أن يكون الشخص الذي سيقوم بالتركيب مؤهلًا ومعتمدًا من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة .





هند فروح، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة اعتمدت 270 شركة لتركيب الخلايا الشمسية مؤكدة أن هذه الشركات تضمن للعميل خدمة ما بعد البيع وضمان المحطة يصل علي الأقل إلي 5 سنوات. وأوضحتالطاقة





وتابعت هند فروح، أن التعامل مع محطة الطاقة الشمسية سهل جدا، ويمكن تنظيفها وصيانتها بسهولة، وقمنا باختيار 50 شركة بناءً علي مواصفات معينة ومعايير خاصة، وقمنا بعمل نماذج للطاقة الشمسية مجانا بهدف انتشار المشروع.





وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فوز المشروع المصري "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV" الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من مرفق البيئة العالمي كأفضل المشروعات المقدمة عالميًا ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني. وقالت الوزيرة في بيان أمس، الأربعاء، إن حصول مشروع Egypt-PV على الجائزة يعد إنجازا حقيقيا وشهادة دولية لمصر بقدرتها على التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة واستكمال إنجازات الحكومة في مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية العملاقة، مشيرةً إلى أن هذا المشروع يدعم توجه الحكومة نحو نشر نظم الطاقة الشمسية، والذي يهدف إلى جعل مصر أكثر استدامة واعتمادًا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.







