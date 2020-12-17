فوز المنيا والبترول وهزيمة الشرقية للدخان بالممتاز ب

انتهت مباريات أمس الأربعاء من الأسبوع الرابع من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، وشهدت المباريات فوز الألومنيوم علي كيما أسوان بثلاثة أهداف لهدفين ، وفوز ديروط علي الشرقية للدخان بثلاثة أهداف لهدف ،وفوز المنيا علي بنى سويف بهدفين نظيفين ، بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

المنيا مع بنى سويف

تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، مجموعته عقب تحقيقه الفوز على فريق بني سويف بهدفين نظيفين، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بني سويف ضمن مباريات الجولة الرابعة. ونجح لاعبو المنيا في الضغط على الفريق المنافس خلال المباراة وخطف هدف في الدقيقة 12 سجله اللاعب برسوم محروس ، ليعزز بعدها المهاجم عمرو عثمان بالهدف الثاني بالوقت بدل الضائع قبل نهاية الشوط ، وتتوالى المحاولات خلال الشوط الثاني لكلا الفريقين دون إحراز أهداف . عقب فوز اليوم يرتفع رصيد المنيا للنقطة 10 في صدارة المجموعة، عقب تعثر فريق الشرقية للدخان وهزيمته أمام ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ديروط مع الشرقية للدخان

حقق فريق ديروط مفاجأة من العيار الثقيل عندما حقق الفريق الأول لكرة القدم الفوز علي فريق الشرقية للدخان متصدر جدول المسابقة بثلاثة أهداف لهدف ،ليخسر فريق الدخان ثلاث نقاط مهمة تبعده عن صدارة جدول المجموعة . تقدم فريق الدخان بهدف مبكر ،قبل أن يستطيع أبناء محمد صديق فرض سيطرتهم علي مجريات اللقاء وتسجيل ثلاثة أهداف غالية جدا ،ووقف قطار إنتصارات الشرقية للدخان الثلاثة المتتالية .

بترول أسيوط مع تليفونات

بنى سويف حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط الفوز علي فريق تليفونات بنى سويف بهدف للاشئ ،برابع مواجهات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد . بهذا الإنتصار أحتد فريق بترول أسيوط المركز الثانى برصيد 9 نقاط ،بينما أحتل فريق تليفونات بنى سويف المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط .

الألومنيوم مع كيما أسوان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم الفوز علي فريق كيما أسوان بثلاثة أهداف لهدف ،في اللقاء الذي أقيم علي ملعب كيما أسوان . سجل أهداف الألومنيوم محمد عبدالحفيظ ومحمد عبدالحميد ميدو ومراد صبرى ،قبل أن يحصل فريق كيما أسوان علي ضربتى جزاء متتاليتين ويستطيع محمد جمعه تسجل الهدفين،لينتهي اللقاء بفوز الألومنيوم بثلاثة أهداف لهدفين . ومن جانب أخر رفض مجلس إدارة نادي كيما أسوان إستقاله عادل لحمه المدير الفني للفريق التى تقدم بها عقب الهزيمة اليوم أمام الألومنيوم .

الفيوم مع شبان قنا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم الفوز علي فريق الشبان المسلمين بقنا بهدفين لهدف ،في اللقاء الذي أقيم علي إستاد الأسيوطي الفرعى 2 ،برابع جولات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد . سجل أهداف الفيوم أدهم حسن وانس شندي قبل أن يضيف شبان قنا الهدف الوحيد ،وبهذا الفوز أحتل فريق الفيوم المركز الثانى عشر برصيد ٤ نقاط ،بينما توقف رصيد شبان قنا عند ٧ نقاط محتلا المركز الخامس .

الإعلاميين مع سمسطا

حقق الفريق الأول بنادي الأعلاميين الفوز علي فريق مركز شباب سمسطا بهدف نظيف ،برابع جولات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد . وبهذا الفوز أحتل فريق الأعلاميين المركز السابع برصيد ٧ نقاط ،بينما توقف رصيد مركز شباب سمسطا عند النقطة السادسة محتلا المركز الثامن . طهطا مع أسمنت أسيوط إنتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طهطا مع فريق أسمنت أسيوط بالتعادل الإيجابي ،في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بملعب نادي طهطا ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز "ب" .

قنا مع سوهاج

تعادل فريق سوهاج بقيادة فنية لأحمد خلف مع مضيفه نادي قنا بقيادة محمود إبراهيم تعادلا إيجابيا علي ملعب نادي قنا الرياضي العائد حديثا لدورى القسم الثانى ،ويعتبر هذا التعادل بطعم الخساره لفريق قنا الرياضي حيث يفقده نقطتين ثمينتين علي ملعبه . سجل أبناء سوهاج الهدف الأول قبل أن يستطيع الأمين محمد عمر تسجيل ضربة الجزاء ،لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف .

وجاءت النتائج كالآتي:

نتائج مباريات الجولة الرابعة بمجموعة الصعيد كيما أسوان

الألومنيوم قنا

سوهاج الفيوم

شبان قنا بني سويف

المنيا طهطا

أسمنت أسيوط بترول أسيوط

تليفونات بني سويف ديروط

الشرقية للدخان الإعلاميين