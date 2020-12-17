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فن

مصطفى قمر يحيي حفلا في ساقية الصاوي.. 7 يناير

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
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أحمد إبراهيم
يحيى الفنان مصطفى قمر حفلا غنائيا يوم 7 يناير المقبل بساقية الصاوى. 

ويشدو مصطفى قمر بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور المحبين له ولعل من أبرزها آخر ألبوماته "لمن يهمه الأمر 2". 

يذكر أن آخر أعماله هو ألبوم طرحه مؤخرا بعنوان "لمن يهمه الأمر 2" الذى يضم 7 أغنيات وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة"و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك".

وأحيا النجم مصطفى قمر واحدة من أقوى حفلاته هذا العام وفى مشواره الغنائى في مدينة الجونة على هامش المهرجان، والتي أقامته الشركة المالكة لتيك توك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة. 

وكان من ضمن الحضور: يسرا واسر ياسين والهام شاهين وشيرين رضا وتامر حبيب وبوسى شلبى واحمد حاتم واحمد داوود وعلا رشدى وبسمة ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب سويرس وغيرهم من النجوم المتواجدون في مهرجان الجونة .

وضم الحفل عددا من الفقرات ولكن مع صعود النجم مصطفى قمر على خشبة المسرح امتلأ على آخره وبعد الأغنية الرابعة جاء له تليفون من سميح سويرس بإنهاء الحفل بسبب تزايد أعداد الحاضرين وخوفا عليهم من الكورونا. 

وبالفعل أنهى قمر الحفل بعد غناء حوالى 6 اغانى فقط احتراما للقوانين وخوفا على الحاضرين من فيروس كورونا، وقدم أغنية لايف بدون مزيكا مع الجمهور خلال الحفل، وقدم عددا من الأغانى فى الحفل والذى تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها "جات تصالحنى" وغيرها
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