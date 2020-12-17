هقول لـ بابا إنك رايحة تقابلى شاب..سبب قتل فتاة البدرشين شقيقتها

تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها فى واقعة مقتل فتاة على يد شقيقتها بمنطقة البدرشين بالجيزة.





بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، من مستشفى البدرشين العام أفاد بوصول فتاة بالغة من العمر 13 عاما جثة هامدة، ومصابة بسحجات بمنطقة الرقبة.





وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الحادث، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية.





وتبين من التحريات الأولية، أن الفتاة وصلت المستشفى جثة هامدة برفقة والدها وشقيقتها، وبسؤال الوالد أكد أنه توجه لإيقاظ ابنته فوجدها لا تنطق فأحضرها للمستشفي، وأيدت شقيقتها ما جاء فى أقوال والدهما.





وعقب إجراء الكشف الطبي على المجنى عليها تبين وجود سحجات فى رقبتها، وبتضيق الخناق على والدها وشقيقتها اعترفا بقيام شقيقتها بقتلها.





حيث تبين أن المجنى عليها هددت شقيقتها الكبرى بإخبار والدها بقيامها بمواعدة شاب، فقامت الأخيرة بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وحين أخبرت والدهما بما حدث، أخبرها بالسكوت وعدم الحديث.





تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات فى الواقعة.