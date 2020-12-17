بعلق آخر بالونة.. رسالة الوداع لفتاة الإسماعيلية قبل سقوطها من سطح المنزل

لقيت فتاة مصرعها بشارع شبين كوم بمدينة الإسماعيلية بعد سقوطها من سطح منزلها، اثناء تزيينه بالبالونات لإسعاد أطفال عائلتها.





وتلقي اللواء ياسر نشات مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بمصرع فتاة بمدرسة ام الابطال الثانوية تدعي سهيلة اشرف محمد غريب ، بعد سقوطها من طابق علوي، حيث لفظت انفاسها الاخيرة في الحال.





وقالت مصادر عائلية مقربة من الفتاة، انها كانت تتمتع بخلق طيب، وتحرص علي اسعاد اطفال عائلتها، وانها قررت امس الخميس، تزيين سطح المنزل واستدعاء الاطفال لمشاركتهم في الاحتفال .



