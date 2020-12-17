تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس، الأربعاء، على تراجع أيضًا.





وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 10912 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 2204 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 13091 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4199 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2064 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3000 نقطة.