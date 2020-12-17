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اقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس، الأربعاء، على تراجع أيضًا.

 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 10912 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 2204 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 13091 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4199 نقطة.

 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2064 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3000 نقطة.
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