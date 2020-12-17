ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بمناسبة رأس السنة.. هدية مالية من بوتين لهؤلاء الأسر والأطفال

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:59 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن هدية مالية للأسر التي لديها أطفال.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال بوتين إن العائلات التي لديها أطفال دون سن السابعة ستحصل على 5000 روبل لكل طفل قبل حلول العام الجديد.

جاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي سنوي أجاب فيه عن أسئلة المواطنين والصحفيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعمت فيه روسيا المواطنين، في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث خصصت نحو 4.6 تريليون روبل.

وأكد بوتين خلال المؤتمر الصحفي أن فيروس كورونا له أثار سلبية على روسيا والعالم، مشيرا إلى أنه يتم مواجهة مشاكل انتشار الوباء الأن بشكل أفضل من دول أكثر تطورا.

وأضاف أنه لم يكن هناك أى نظام صحى فى العالم مستعدا بالكامل لمواجهة انتشار كورونا، موضحا أن النظام الروسي يعمل به نحو 150 ألف طبيب لمواجهة الفيروس.

وتابع أن البلاد اضطرت على تركيز الموارد على مكافحة عدوى كورونا ومساعدة الطلاب والأطباء، لافتا إلى أن الاقتصاد الروسي انخفض هذاالعام بنسبة أقل من الدول الأوروبية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بوتين يوجه بتعزيز ترسانة روسيا النووية لمواجهة خطر الناتو

في ظروف غير مسبوقة.. شاهد.. بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي

بسبب كورونا.. بوتين: الاقتصاد الروسي انخفض هذا العام بنسبة أقل من الدول الأوروبية

بوتين: أنتجنا لقاحات ضد كورونا.. ولم تسجل أي أعراض جانبية

بوتين: العالم يشهد أزمة اقتصادية كبيرة.. وهذا ما قاله عن جائحة كورونا في روسيا والعالم

ترشيحاتنا

لتعقيم المبنى بالكامل.. اتحاد الكرة يغلق أبوابه بسبب فيروس كورونا

خـاص.. مصر تتسلم قرضا كويتيا الأيام المقبلة

قرار جمهورى بالموافقة على قرض إضافى لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار

مواصفات وأسعار السيارات الكهربائية في مصر 2020 .. صور

بعد قليل.. الداخلية تعلن نتيجة القبول للدفعة الجديدة في أكاديمية الشرطة

أحمد الشريف يفجر مفاجأة بشأن ترشحه لرئاسة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدم كدواء لآلاف السنين.. احرص على تناول هذه الكمية من الرمان يوميا

تعرف على الفرق بين جلطات الدم وكورونا.. وأسباب الإصابة بها

أحبته فقتلها بـ 4 رصاصات .. الأميرة فتحية هجرت مصر وزوجها أنهى حياتها في أمريكا