بمناسبة رأس السنة.. هدية مالية من بوتين لهؤلاء الأسر والأطفال

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن هدية مالية للأسر التي لديها أطفال.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال بوتين إن العائلات التي لديها أطفال دون سن السابعة ستحصل على 5000 روبل لكل طفل قبل حلول العام الجديد.





جاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي سنوي أجاب فيه عن أسئلة المواطنين والصحفيين.





يأتي ذلك في الوقت الذي دعمت فيه روسيا المواطنين، في ظل أزمة فيروس كورونا، حيث خصصت نحو 4.6 تريليون روبل.





وأكد بوتين خلال المؤتمر الصحفي أن فيروس كورونا له أثار سلبية على روسيا والعالم، مشيرا إلى أنه يتم مواجهة مشاكل انتشار الوباء الأن بشكل أفضل من دول أكثر تطورا.





وأضاف أنه لم يكن هناك أى نظام صحى فى العالم مستعدا بالكامل لمواجهة انتشار كورونا، موضحا أن النظام الروسي يعمل به نحو 150 ألف طبيب لمواجهة الفيروس.





وتابع أن البلاد اضطرت على تركيز الموارد على مكافحة عدوى كورونا ومساعدة الطلاب والأطباء، لافتا إلى أن الاقتصاد الروسي انخفض هذاالعام بنسبة أقل من الدول الأوروبية.