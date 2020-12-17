كيف أبر أمي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح 5 أعمال

كيف أبر أمي بعد وفاتها ؟





وأضاف العجمي: عمل ماكانت تحبه وصلة ما كنت تحبهم من أقاربها وتسأل الله القبول.





كيفية بر الوالدين في حياتهما





قال الدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- يقول: « ثلاث آيات مقرونات بثلاث، ولا تقبل واحدة بغير قرينتها، وهن: أولًا: « وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ» [التغابن:12]؛ فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه، ثانيًا: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» [البقرة:43]؛ فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه،ن ثالثًا: «أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ» [لقمان:14]؛ فمن شكر لله، ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. ذلك تكررت الوصايا في كتاب الله -تعالى- والإلزام ببرهما، والإحسان إليهما، و التحذير من عقوقهما ، أو الإساءة إليهما بأي أسلوب، قال الله -تعالى-: «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» [النساء:36] وقال أيضًا: «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا» [العنكبوت:8] وقال - سبحانه-: « وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ» [لقمان:14]. وأوضح « جمعة » عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أنه لأجل



ومن ذلك: ما صح عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أنه قال: «رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما»، (رواه الطبراني في الكبير). وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أنه في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاء التأكيد على وجوب بر الوالدين، والترغيب فيه، والترهيب من عقوقهما،

.. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، وأجاب الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء في فيديو مسجل له قائلا إن بر الأم بعد وفاتها له عدة أشكال الدعاء والاستغفار لها في كل وقت والتصدق عليها بعمل صدقة جارية لها .