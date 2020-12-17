وزير الاتصالات عن الجيل الخامس: مفيد في تطبيقات إدارة المصانع والمخازن

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تسلمت رئاسة دورة مجلس وزراء الاتصالات العرب الـ 24، والدول العربية انتخبت مصر رئيسا للمكتب الفني لوزراء الاتصالات العرب لمدة عامين .





اختيار العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الرقمية العربية لعام 2021 وذلك بالإجماع. وأضاف عمرو طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، أنه تمباعتبارهاالعاصمة





وتابع عمرو طلعت:" التقنيات المستخدمة في العاصمة الإدارية الجديدة ذكية في كل مرافقها وكل خدمات العاصمة الإدارية تدار بأحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".





وأكمل عمرو طلعت:" مشروعات رقمية تضمها العاصمة الجديدة وعلى رأسها مدينة المعرفة التي تضم أول جامعة معلوماتية في الشرق الاوسط وافريقيا فى أبحاث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".





وفي سياق متصل قال وزير الاتصالات،:" أجهزة المحمول التي تدعم الجيل الخامس غالية الثمن وأقل جهاز ثمنه الف دولار وليس في متناول عدد كبير من المواطنين وأهمية الجيل الخامس تكمن في التطبيقات الصناعية لإدارة المصانع والمخازن ".



