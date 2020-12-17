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توك شو

تحبوا تلعبوا معايا.. الطفلة شيراز: مكنتش خايفة والشخصية غلبانة معندهاش صحاب

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:51 م
شيراز
شيراز
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هاني حسين
حلت الطفلة ريم عبد القادر التي جسدت شخصية شيراز في مسلسل ما وراء الطبيعة ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم  "المذاع على قناة " سي بي سي ".

وجلبت الطفلة ريم عبد القادر عروسة على شكل الطفلة شيراز بطلة مسلسل ما وراء الطبيعة، قائلة: "أنا مش قصدى أخوف حد ولكن ده طبيعة الدور في المسلسل".

وقالت ريم عبد القادر في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"،: مكنتش خايفة من الشخصية طوال فترة تصوير المسلسل وشيراز كانت غلبانة ومعندهاش صحاب عشان كده كانت بتطلب أن حد يلعب معاها".

ومن جانبه قال الفنان أحمد أمين، إن  نجاح شيراز كان كبيرا بعض عرض المسلسل، وتابع ساخرا: "في الكثير من الأحيان يطلبون مني  حضور لقاءات نيابة عن ريم لأنها مشغولة دائما".

وتابع الفنان أحمد أمين، إنه يحب كل حلقات مسلسل ما وراء الطبيعة، مضيفا إنه أحب مشاهد الأحلام في حلقة الجاثوم، كما أحب مشاهد  حلقة النداهة، وأحب أسطورة النداهة كـ كتاب".

وأضاف أحمد أمين : "زمان أي حاجة لا يستطيع العلم تفسيرها يتم الحديث عن أنها شيء من ما وراء الطبيعة".

وتابع أحمد أمين: "مشاهد  في مسلسل ما وراء الطبيعة تم تصويرها تحت المياه وكانت صعبة بالنسبة لي، وانا مش بعرف اعوم ولكن حصلت على دروس في السباحة والغطس".
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