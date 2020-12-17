أحمد أمين: تخنت 14 كيلو بعد ما وراء الطبيعة.. ومنى الشاذلي: أناقة ولياقة.. فيديو

كشف الفنان أحمد أمين، كواليس مسلسل ما وراء الطبيعة، بعد النجاح الكبير الذي حققه وردود الفعل الطيبة تجاهه، كما تحدث أمين عن ملابسه التي يرتديها.





وقال أحمد أمين في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "أ نا لسه مطلع الشتوي وقررت أجي باللبس ده"، وردت الإعلامية منى الشاذلي قائلة: " أناقة ولياقة تسير مع الطبيعة".





وأضاف أحمد أمين: "أ نا تخنت 14 كيلو بعد مسلسل ما وراء الطبيعة وأثناء تصوير المسلسل كان وزني 80 كيلو، وبعد انتهاء تصوير المسلسل قررت تناول الطعام براحتي".





ومن جانبها قالت الإعلامية منى الشاذلي: " قوانين دكتور رفعت إسماعيل منها «لو عقلك لعبك خده على قد عقله» و«أحيانا يكون اختفاء الوحش مرعب أكثر من الوحش نفسه".



