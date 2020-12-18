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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 18-12-2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية  في مستهل تعاملات اليوم االجمعة 18 ديسمبر 2020 مقابل الجنيه المصري، ووفقا لآخر تحديث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الجمعة 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، مرتفعا نحو قرش واحد.

وسجّل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( قناة السويس،كريدى اجريكول، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي ) نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع. 


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار اليوم  بنك العربى الافريقى الدولى نحو 15.67جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجل 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم فى بنوك (التجارى الدولى CIB، ، الاهلى ،فيصل الاسلامى ) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار اليوم فى بنك الاستثمار العربى نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
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