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اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء .. تفاصيل

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
ارتفع سعر الدولار في البنوك المصرية  خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 مقابل الجنيه المصري، ووفقا لآخر تحديث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، مرتفعا نحو قرش واحد.

وسجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى بنوك ( قناة السويس،كريدى اجريكول، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي ) نحو 15.68جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع. 


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء بنك العربى الافريقى الدولى نحو 15.67جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجل 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى بنوك (التجارى الدولى CIB، ، الاهلى ،فيصل الاسلامى ) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى بنك الاستثمار العربى نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
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