"‏بركات مدحت شلبي".. عمرو الجنايني يتصدر تويتر بعد إقالته من الفيفا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عمرو_الجنايني بعد إقالته من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.





تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: "‏الفيفا قرر تقليص عدد اللجنة الخماسية لـ 3 أشخاص وشاف أنهم كافيين لـ إدارة اتحاد الكرة حاليًا .. عمرو الجناينى اعترض وتمسك بمحمد فضل فالفيفا قرر رسميًا الإطاحة بيهم جميعًا وتشكيل لجنة ثلاثية لـ استكمال المهمة بالسلامة" و"‏الموسم الماضي عمرو الجنايني قال هيبقى فيه كورة للدوري المصري.. الدوري بدأ وخلص ومفيش كورة الدوري .. الموسم ده قالك في شعار جديد للدوري المصري ... الدوري بدأ ومفيش شعار جديد .. الله ع الإنجازات".





وقال آخرون: "‏الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يقرر الإطاحة بـ عمرو الجناينى ومسئولى اللجنة الخماسية بالكامل ، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة إتحاد الكرة سيتم تشكيلها خلال ساعات.. "‏بركاتك يا مدحت يا شلبي .. عمل حوار مع عمرو الجنايني من هنا مكملش 48 ساعة وكان راكب قطر ستة إلا تلت".





أفادت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن مصطفى مراد فهمى السكرتير العام الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يعد أبرز المرشحين لترؤس اللجنة الثلاثية للجبلاية.





وذكرت أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وضع سكرتير الكاف السابق ضمن قائمة المرشحين المميزة لترأس اللجنة الثلاثية للجبلاية نظرا لخبراته الإدارية الكبيرة إلى جانب تمتعه بكاريزما فى الوسط الرياضى وبين الأندية.





ودخل جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق ضمن المرشحين لترؤس اللجنة الثلاثية المقرر أن تدير الجبلاية بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".





كان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قرر الإطاحة بلجنة المحاسب عمرو الجناينى الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم.





وكشفت مصادر مقربة من دائرة صنع القرار فى اتحاد الكرة أن فيفا بصدد إرسال خطاب لاتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة يخبره بإنهاء خدمات اللجنة المكلفة بإدارة شئون الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى وتعيين لجنة ثلاثية جديدة بدلا منها لحين موعد إجراء الانتخابات واختيار الجمعية العمومية للجبلاية لمجلس إدارة منتخب جديد.





يأتى ترشيح جمال علام لترؤس اللجنة الثلاثية استنادا إلى خبرته الإدارية الكبيرة وسابق توليه مهام رئاسة الجبلاية وإلمامه بكافة الأزمات والملفات التي تحيط بها.





وعلم صدى البلد أن سبب انقلاب فيفا على لجنة عمرو الجناينى التي تضم معه الدكتور جمال محمد على نائبا والدكتورة سحر عبد الحق عضوا هو مماطلة اللجنة في الدعوة لإجراء جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أكثر من مناسبة سابقة.





وجاء قرار مجلس الوزراء بإرجاء انعقاد أى جمعيات عمومية لمدة 6 شهور خوفا من تداعيات فيروس كورونا ليجعل الجناينى يسارع بارسال خطاب للفيفا يؤكد عدم القدرة على إجراء انتخابات الجبلاية الأمر الذى منح فيفا الضوء الأخضر للإطاحة باللجنة التى بدأت خماسية قبل أن يتم تقليصها لثلاثية برحيل محمد فضل وأحمد عبدالله.



