فنان روسي: مصر تمتلك طبيعة خلابة لم أرَ مثلها في أي دولة

أكد الفنان الروسي فلاديمير فاخروشيف على دور الثقافة في تحقيق التقارب بين الشعوب، وأن الفنون والمعارض تعكس ثقافة تلك الشعوب وخلفياتها، معربا عن سعادته بوجوده في مصر التي حياها قائلا "تحية لوجودي في مصر المشمسة".









جاء ذلك خلال افتتاح معرضه " المناظر الطبيعية الروسية" مساء اليوم الخميس والذي نظمه المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية وافتتحه مدير المركز القنصل "مراد جاتين" ونخبة من الفنانين والمثقفين.









وأضاف الفنان الروسي قائلا أحب القاهرة القديمة وما تضمه من معالم وتراث، مشيرا إلى أنه زار مصر أكثر من مرة وأن من أهم ما يميزها طبيعتها المختلفة.









كما نوه إلى أن مصر تمتلك طبيعة خلابة ذات ألوان مبهجة لا توجد في بلاد أخرى جذبته ليرسم لوحات رائعة.









وفي سياق متصل، رحب "جاتين" بالحضور، لافتا إلى أن المعرض يعد من الفعاليات المميزة التي تقام في نهاية العام الجاري في إطار التعاون المصري الروسي.









وضم المعرض نحو 38 صورة وعملا فنيا تصور مناظر الطبيعة بشكل يجمع بين رؤية مبدعة وطبيعة خلابة.









وشهد الافتتاح حضور عدد من عشاق الفن والإبداع، ويأتي المعرض ضمن الأنشطة المميزة التي ينظمها المركز وتشمل الفنون والثقافة والأدب .