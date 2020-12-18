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أخبار العالم

إصابة كبير مستشاري جو بايدن بفيروس كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إصابة  كبير مستشاري البيت الأبيض الذي عينه بايدن في إدارته المقبلة بفيروس كورونا. 

وأشار بيان صدر عن مكتب الرئيس المنتخب، أن النائب الديمقراطي سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه ثبت إصابته بالفيروس.

وقال الفريق الانتقالي إن نتيجة فحص كورونا للرئيس بايدن جاءت سلبية.

وفي وقت سابق، كشفت تحاليل طبية أن أحد الصحفيين الذين سافروا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى ولاية جورجيا يوم الثلاثاء، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب بايدن في بيان إن المسؤولين الصحيين بدأوا "على الفور" في تعقب الأشخاص المخالطين وأكدوا أن الصحفي لم يكن على اتصال وثيق مع بايدن.

وأضاف البيان: "كإجراء احترازي، سيخضع أحد أعضاء فريق الاتصالات لدينا، والذي كان على اتصال وثيق بهذا الشخص، للحجر الذاتي لمدة 7 أيام".

وتابع: "باقي موظفي الرئيس ليسوا معرضين لخطر التعرض للفيروس أو نقله حسب تقييمنا".

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