6 معتقدات خاطئة عن كيفية توفير البنزين



1-قم بتغيير مصفاة الهواء يسهل عمل المحرك ويقلل من استهلاك الوقود

2- استخدام الوقود الممتاز بدلا من العادي

3-نفخ إطارات السيارات بشكل كبير يقلل من عملية الاحتكاك بالأرض ، كما انه يسهل عمل المحرك ويوفر استهلاك الوقود

4-عدم استخدام مكيف السيارة يوفر الوقود بشكل كبير.

5-تعمل أجهزة توفير الوقود بفعالية كبيرة ، وتوفر عليك الكثير من المال .

6-هناك الكثير من السائقين يلجأون لفتح نوافذ السيارة بدلا من تشغيل التكييف بحجة توفير البنزين، ولكن العكس ما يحدث في حال السير على الطرق السريعة، ما يرفع من استهلاك السيارة معدلات كبيرة من الوقود نتيجة لدفع الهواء داخل النوافذ ورفع مقاومة السيارة له.



الكثير من قائد السيارات يبحثون عن وسائل فعالة للحد من استهلاك محركات سياراتهم للوقود بهدف التوفير في النفقات ، كما أكد الخبراء أن تقليص حرق الوقود داخل محرك السيارة يمكن أن يتم عن طريق بعض التعديلات الميكانيكية أو من خلال تغيير العادات اليومية التي يتبعها السائق .كما يسعى دائما أصحاب السيارات إلى إيجاد وسائل فعالة لتوفير استهلاك الوقود ، ولكن هناك معتقدات خاطئة يؤمن بها قائدي السيارات لتوفير استهلاك البنزين .