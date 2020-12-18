دور الاستزراع السمكي فى التنمية المستدامة بالصعيد.. أستاذ بالأزهر يوضح

كشف الدكتور محمود محروس سيد فراج، أ ستاذ مساعد علوم البحار والأسماك، بكلية العلوم- جامعة الأزهر بأسيوط، دور الاستزراع السمكي فى التنمية المستدامة بالصعيد

وقال محروس لـ "صدى البلد"، إن الاستزراع السمكي يعد أحد محاور التغذية والتنمية والتقدم الاقتصادى لكثير من دول العالم، حيث ازداد نشاطه وأصبح يمثل حوالى 80 % من الإنتاج السمكى بمصر وما اقترن بذلك من أنشطة صناعية وخدمية ساعدت فى النهوض الاقتصادى والمساهمة فى سد الفجوة الغذائية وخلق مجتمعات صناعية داخل وحول مناطق نشاطات الاستزراع.



وأضاف محروس، أن الاستزراع السمكي يتركز أغلب نشاطه بمصر ببعض محافظات الوجه البحرى والدلتا مثل كفر الشيخ والبحيرة والاسكندرية لما فى ذلك من وجود مقومات مثل الأراضى الكثيرة الغير صالحة للزراعة وإمكانية استخدامها كمزراع سمكية بمساحات كبيرة بالإضافة إلى السوق السمكى القابل للتنافس والإقبال على تناولها بشكل كبير وعلاوة على ذلك أن هذه المناطق تعتبر من المجتمعات الساحلية سواء على البحر أو البحيرات مما جعلها أكثر خبرة فى هذا النشاط.



وذكر أن الكثير من المزارع الصحراوية باستغلال خزانات المياه المستخدمة للزراعة فى تربية الأسماك وبالتالى تعظيم الاستفادة منوها أنه بالرغم من ذلكم فإنه لاتوجد توعية كافية ولاتوجد خبرة فى مجال الاستزراع السمكى لدى المزارعين بالصعيد على الرغم من وجود بعض الهيئات والمفرخات التابعة لهيئة الثروة السمكية فى بعض محافظات الصعيد بالإضافه إلى عقبات أخرى مثل قلة الأراضى غير القابله للزراعة وتصلح للاستزراع السمكى.





وتابع: ومن هنا كان لقسم علم الحيوان – شعبة العلوم البحار والأسماك دورا بارزا فى نشر ثقافة الاستراع السمكى بمناطق الصعيد والاهتمام بتنمية الثروة السمكية عامة وكيفية الحفاظ عليها بالمصايد الطبيعيه وخاصة البحيرات ونهر النيل وذلك من خلال القيام بورش عمل توعويه وتطبيقيه فى كلا المجالين المصايد الطبيعية والاستزراع السمكى وعمل تدريبات صيفية بالكلية والجامعة لجميع الفئات من طلاب وخريجين وباحثين ومزارعين ومستثمرين ودعوة الكثير من اصحاب الخبره والهيئات ومصانع الأعلاف وغيرها ومن ثم تبادل المعرفه.



وحرص قسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة الأزهر على الاستمرار فى النهوض بهذا المجال وإبداء الرأى والمشورة لمن يريد الدخول فيه وأيضا معرفة المعوقات وكيفية التغلب عليها.





كما تم الإشراف على الكثير من الرسائل العلميه فى مجال الاستزراع وخاصة الاستزراع التكاملى والصحراوى فى مناطق الصعيد لتكون إحدى بادرات التقدم فى الصعيد وخاصة المزارع الصحراوية بسوهاج وقنا وأدى نجاح هذه الرسالة التى تم تطبيقها بشكل علمى تجارى أن تم تعميمها على كثير من المزارع المجاورة بالرغبة الخاصة من أصحابها حيث يستفيد المزارع من المنتج السمكى بخلاف النباتى وأيضا استخدام مياه الخزان السمكى للنبات يزيد من جودته ويقلل من استهلاكه للأسمدة وتم أيضا تعميمها بمحافظة أسيوط والمنيا.





كما كان للجامعة بأسيوط نصيبا كبيرا فى تنفيذ هذا النشاط عمليا وتطبيقيا للاستفاده بشكل كبير وجعل الجامعة مركزا للإشعاع العلمى والخدمى حيث تواجد وحدة الاكوابونك للاستزراع السمكى والنباتى التابعة لكلية العلوم كإحدى أنظمة الاستزراع التكاملى وهى نتاج شراكة علميه مع معهد بيئة المياه العذبة ببرلين -ألمانيا فقد ساهمت بشكل كبير فى التدريب العملى للاستزراع وإبراز دور الاستزراع المهم فى التنمية.



