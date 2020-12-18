مناسبة للأطفال.. لقاحات بخاخات الأنف تثبت فعاليتها ضد كورونا

عادةً ما يستخدم فيروس كورونا أقسامًا سهلة الفك من الجينات تسمح له باختطاف الخلايا الحية

لتكاثر نفسها. ومع ذلك ، فإن الفيروس المعدل يستغرق وقتًا أطول بكثير لتحقيق نفس النتيجة.