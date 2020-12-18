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مرأة

مناسبة للأطفال.. لقاحات بخاخات الأنف تثبت فعاليتها ضد كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:31 م
هل لقاح بخاخات الأنف
هل لقاح بخاخات الأنف كافية للوقاية من فيروس كورونا ؟
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آية التيجي
أُعلنت شركة Codagenix في نيويورك، أن اللقاح التجريبي لفيروس كورونا المستجد Covid-19 البخاخ للأنف MMR هو نوع من اللقاحات الحية المضعفة ، والذي يعمل عن طريق تحفيز عمل الجهاز المناعي لمواجهة الفيروس.

وأضافت الشركة، ان اللقاحات الحية المضعفة، تعمل مثل لقاح MMR عن طريق تحفيز الجهاز المناعي بنفس الطريقة التي يعمل بها المرض الحقيقي، ولكن من خلال الاعتماد على الفيروسات غير القادرة على التسبب في مرض خطير. 


وتعتمد قدرة فيروس كورونا المستجد Covid-19 على إحداث عدوى وأمراض خطيرة داخل الجسم قبل أن يتمكن جهاز المناعة من إيقافه، مما يمكنه السيطرة على الرئتين والأوعية الدموية.

ويعمل اللقاح البخاخ الجديد على مساعدة الجسم للتخلص منه، مما يتسبب في ظهور أعراض الحمى والسعال ، وهي محاولات الجهاز المناعي لطرد الفيروسات، بالإضافة إلى انه مناسب للأطفال، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وطورت الشركة الفيروس الأضعف عن طريق تغيير رمزه الوراثي باستخدام برنامج كمبيوتر بحيث يبدو تمامًا مثل فيروس كورونا المستجد، وعادةً ما يستخدم فيروس كورونا أقسامًا سهلة الفك من الجينات تسمح له باختطاف الخلايا الحية وإستخدامها لتكاثر نفسها. ومع ذلك ، فإن الفيروس المعدل يستغرق وقتًا أطول بكثير لتحقيق نفس النتيجة.

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