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من سيحصل على لقاح فيروس كورونا؟.. مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث تجيب

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قالت نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن إعطاء اللقاح سيكون وفقا للأولويات وللفئات الاكثر احتياجا له، معقبة: الأولوية ستكون للفئة الأكثر تعرضا للإصابة وهم الطاقم الطبي.

وأكملت: "يأتي في المرتبة الثانية الفئة الأكثر تأثرا بالإصابة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة". 

وأوضحت "عاصم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: الفرق بين اللقاحات يكون في تقنية التصنيع فقط، مضيفة: للقاح الصيني يقوم على أساس تواجد الفيروس ولكن غير حي داخله، وعليه تقوم المناعة بإنتاج أجسام مضادة وتبقى في الذاكرة حتي تتخلص منه فور دخوله الجسم.

ولفتت إلى أن لقاح فايز يحتوي على تقنية مختلفة تماما عن باقي اللقاحات، فهو يعتمد على أنه سيعطي مناعة لفترة أطول وأثاره الجانبية أقل.

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