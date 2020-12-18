سكوتر يشعل نار الغيرة.. النيابة تستدعي سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي في اتهام بالسرقة

تواصل نيابة أكتوبر اول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة تحقيقاتها في اتهام المنتجة سارة الطباخ خطيبها السابق المطرب محمد الشرنوبي بسرقة "سكوتر" منها.





باشر التحقيقات إسلام عبد اللطيف وكيل اول نيابة أكتوبر اول وطلب استدعاء المنتجة سارة الطباخ للإدلاء بشكواها كما امر باستدعاء المطرب محمد الشرنوبي لسماع أقواله في الاتهام الموجه اليه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.





كانت تلقت غرفة النجدة بلاغا من سيدة تطلب فيه تحرير محضر بعثورها على دراجة نارية "سكوتر" مسروقة منها داخل أحد الكومباوندات في اكتوبر، انتقلت قوة أمنية وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل لقسم الشرطة الذي اخطر نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة للتحقيق.





أشارت التحريات الى أن المنتجة سارة الطباخ ذكرت في محضر الشرطة أنها أثناء تواجدها في كومبوند "بالم باركس" بشارع مدينة مبارك لزيارة أصدقائها ومغادرتها شاهدت "سكوتر مسروقة منها منذ 8 أشهر.





وذكرت الطباخ في محضر الشرطة أنها لم تحرر محضر وقت اكتشافها سرقة الـ "سكوتر" وعندما شاهدتها في الكومبوند سالت افراد الأمن عن مالكها فأخبروها أنها ملك المطرب محمد الشرنوبي ووجهت له تهمة السرقة.





استمعت قوات الشرطة لأقوال أفراد الأمن الذين قرروا أنهم فوجئوا بسارة الطباخ تسأل عن مالك سكوتر فأخبروها أنها ملك المطرب الشرنوبي وأضاف أفراد الأمن أنهم اتصلوا هاتفيا بالمطرب الذي يسكن في ذات الكومبوند وردد قائلا: أيوة كانت جايباها لي هدية في عيد ميلادي لو عايزاها خلوها تاخدها" ثم اتصلت السيدة بالنجدة .





تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.



