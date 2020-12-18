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ديني

رسائل الإمام الأكبر في اليوم العالمي للغة العربية: كل التحية لكل معلم

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:37 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمود ضاحي

أحيا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق الــ ١٨ من ديسيمبر من كل عام، بتدوينه لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، قدم من خلالها التحية لكل أب عربي وأم عربية وكل مدرس ومتخصص في علوم اللغة العربية.


 كما طالب فضيلته العرب أن يحرصوا على لغتهم، وأن يشعروا بالفخار والعزَّة بهذه اللغة التي اصطفاها الله لتحملَ رسالته الأخيرة إلى الناس جميعًا، مؤكدا أن اللغة العربية هي سيدة لغات العالم قاطبة، وأنها قضية الهوية والبقاء بالنسبة للعرب والمسلمين.


وجاء نص التغريدة التي نشرها فضيلة الإمام الأكبر على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر "أحيي كل أبٍ عربي وأمٍّ عربية، وكل معلم ومتخصصٍ في علوم اللغة العربية، وأناشدهم جميعًا أن يحرسوا لغتهم العربية، وعلينا -نحن العرب- أن نشعرَ بالفخار والعزَّة بهذه اللغة التي اصطفاها الله لتحملَ رسالته الأخيرة إلى الناس جميعًا، ولتكون سيدة لغات العالم قاطبةً، واعلموا أنَّ قضية اللغة العربية بالنِّسبة للعرب والمسلمين هي قضية هويَّة وبقاء".


ويحتفل العالم في الــ ١٨ من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، كونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أقرت بموجبه تضمين اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية المعتمدة عالميا. 


ويشرُف الأزهر الشريف بعنايته باللغة العربية وحرصه على تعليمها للناطقين وغير الناطقين بها منذ تأسيسه، حيث درّسها شيوخه وعلماؤه لأبنائه وطلابه المصريين والوافدين من شتى بقاع الأرض في أروقة جامعه العتيق ومعاهده الأزهرية، وأنشأ لها كليات وأقساما لنشر علومها وفنونها، ومراكز لتعليمها لغير الناطقين بها، ويرسل البعثات لدول العالم من أجل نشر هذه اللغة العتيقة.

 

 

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