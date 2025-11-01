بدء توافد الزوار ونصب الخيام بدير مارجرجس بجبل الرزيقات للاحتفال بالمولد

واصل الآلاف من أبناء الطائفة الأرثوذكسية من مختلف محافظات الجمهورية، اليوم السبت، في التوافد إلى دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات جنوب محافظة الأقصر، مع نصب الخيام داخل ساحة الدير استعدادا للاحتفال بالمولد السنوي الذي يستمر حتى منتصف من نوفمبر الجاري.

وتحولت ساحة الدير إلى مشهد مبهج تملؤه الخيام المزينة والأنوار، حيث حرص الزوار على القدوم مبكرا لإقامة الشعائر والصلوات وتقديم النذور، وسط أجواء من الفرح والإيمان تجمع بين المصريين الأقباط والمسلمين الذين يشاركون في أجواء الاحتفال بروح من المحبة والتآخي.

وتشهد منطقة جبل الرزيقات توافدا متزايدا يوما بعد يوم، ما يعكس مكانه المولد في وجدان الأقباط كأحد أهم الموالد الدينية في صعيد مصر.

ومن جانبها وضعت مديرية أمن الأقصر خطة متكاملة لتأمين الاحتفالات، تضمنت تكثيف التواجد الأمني في محيط الدير وداخل المدينة، وإجراء عمليات تفتيش دقيقة على مداخل ومخارج أرمنت، بالإضافة إلى حملات تمشيط للمناطق الجبلية لضمان سلامة الزوار.

ويعد مولد مارجرجس بالرزيقات من أكبر الموالد القبطية في مصر، إذ يتوافد إليه مئات الآلاف سنويا لإحياء ذكرى الشهيد العظيم، في طقس ديني يعكس عمق التراث الروحي والتاريخي للمحافظة.