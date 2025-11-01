قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السكة الحديد تسيّر الرحلة الثلاثين لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع "العودة الطوعية"
300 مليون جنيه لرصف طريق مصر - إسكندرية الصحراوي احتفالا بالمتحف الكبير
المفتي مهنئا الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير : إنجاز تاريخي يجسد عبقرية المصريين
"مرقص باشا" حافظ كنوز المتحف الكبير | حكاية مصري منع الإنجليز من سرقة مقبرة توت عنخ أمون.. من هو؟
مصطفى الفقي: المتحف المصري الكبير سيكون ملتقى للعالم
وزير الخارجية الإيراني : لن نتفاوض على برنامجنا الصاروخي
رئيس ألمانيا يبدأ جولة إفريقية بزيارة مصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
الإعلام العالمي يتوحد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير .. ماذا قال ؟
لقب وحيد.. أبرز المعلومات عن الجزائري المرشح لتدريب نادي الزمالك
منة القيعي تشارك في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير | خاص
صحيفة بريطانية: المتحف المصري الكبير .. السباق إلى الماضي يبدأ الآن
سفير الإمارات: المتحف الكبير صرح حضاري يجسد رؤية مصر العريقة للعالم
أخبار البلد

نقيب السياحيين: المتحف الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم

إحدى واجهات المتحف المصري الكبير
إحدى واجهات المتحف المصري الكبير
الديب أبوعلي

أكد الدكتور باسم حلقة نقيب السياحيين في مصر واستشاري الإعلام السياحي، أن المتحف المصري الكبير رسالة حضارية مفتوحة من مصر إلى العالم، ويعتبر المتحف الأكبر في العالم لاحتوائه على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد التاريخ والحضارة المصرية القديمة.

وأضاف حلقة، أن "المتحف المصري الكبير يضم القاعة الخاصة بالملك توت عنخ آمون وهو بحد ذاته يعتبر إنجازا غير عادي أن يتم تجميع أكثر من 5398 قطعة خاصة بالملك تعرض لأول مرة مجتمعة".

وتابع أن العالم كله في محل اهتمام كبير جدا بافتتاح المتحف المصري الكبير هذا الحدث الفريد، منوها بأن هذا المتحف سيكون له شأن عظيم جدا في المستقبل لمصر بشكل عام وسيصبح على رأس الزيارة السياحية لمصر نظرا لقربه من منطقة الأهرامات.

وأشار نقيب السياحيين إلى أن المتحف يعتبر إعجازا حضاريا جديدا يربط بين التاريخ والحضارة المصرية القديمة وعبقرية الإنشاء والنجاح الكبير الذين قدمه المصريون في العصر الحديث، فهو ليس حدثا أثريا فقط بل هو مشروع وطني تتضافر فيه العديد من الروافد والمعطيات والأهداف.

وشدد على أن المتحف سيغير من خريطة السياحة في مصر وسيكون ركيزة أساسية في صناعة السياحة القادمة ، حيث حرص عدد كبير من منظمي الرحلات في أوروبا - وذلك خلال التشغيل التجريبي للمتحف - على أن يدرج زيارة المتحف في البرامج السياحية الخاصة بهم ، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير سيعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر سنويا وقد نصل إلى 5 ملايين سائح في نهاية كل عام.

المتحف المصري الكبير توت عنخ آمون منطقة الأهرامات الأهرامات نقيب السياحيين افتتاح المتحف المصري الكبير باسم حلقة

