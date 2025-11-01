نقيب السياحيين: المتحف الكبير رسالة حضارية من مصر إلى العالم

أكد الدكتور باسم حلقة نقيب السياحيين في مصر واستشاري الإعلام السياحي، أن المتحف المصري الكبير رسالة حضارية مفتوحة من مصر إلى العالم، ويعتبر المتحف الأكبر في العالم لاحتوائه على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد التاريخ والحضارة المصرية القديمة.

وأضاف حلقة، أن "المتحف المصري الكبير يضم القاعة الخاصة بالملك توت عنخ آمون وهو بحد ذاته يعتبر إنجازا غير عادي أن يتم تجميع أكثر من 5398 قطعة خاصة بالملك تعرض لأول مرة مجتمعة".

وتابع أن العالم كله في محل اهتمام كبير جدا بافتتاح المتحف المصري الكبير هذا الحدث الفريد، منوها بأن هذا المتحف سيكون له شأن عظيم جدا في المستقبل لمصر بشكل عام وسيصبح على رأس الزيارة السياحية لمصر نظرا لقربه من منطقة الأهرامات.

وأشار نقيب السياحيين إلى أن المتحف يعتبر إعجازا حضاريا جديدا يربط بين التاريخ والحضارة المصرية القديمة وعبقرية الإنشاء والنجاح الكبير الذين قدمه المصريون في العصر الحديث، فهو ليس حدثا أثريا فقط بل هو مشروع وطني تتضافر فيه العديد من الروافد والمعطيات والأهداف.

وشدد على أن المتحف سيغير من خريطة السياحة في مصر وسيكون ركيزة أساسية في صناعة السياحة القادمة ، حيث حرص عدد كبير من منظمي الرحلات في أوروبا - وذلك خلال التشغيل التجريبي للمتحف - على أن يدرج زيارة المتحف في البرامج السياحية الخاصة بهم ، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير سيعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر سنويا وقد نصل إلى 5 ملايين سائح في نهاية كل عام.