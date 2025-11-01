قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الذي ينتظره العالم
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضيوف مصر | فيديو
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تسيّر الرحلة الثلاثين لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع " العودة الطوعية "

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
حمادة خطاب

في إطار عمق الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين الاشقاء في مصر والسودان وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس  كامل الوزير –  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل – تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها لتسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم ، من خلال تسيير الرحلة الثلاثين من القطارات المخصصة لمشروع  "العودة الطوعية " .
 

وقد انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 الرحلة رقم (1940) من محطة مصر برمسيس، وعلى متنها مئات الأسر السودانية المتجهة إلى محافظة أسوان، تمهيدًا لعودتهم إلى السودان الشقيق ، وبتسيير هذه الرحلة، ارتفع إجمالي عدد الركاب السودانيين الذين تم نقلهم ضمن المشروع إلى 28,464 راكبًا، وذلك في تنسيق متكامل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والجهات القائمة علي  المشروع ، وفق خطة تشغيل دقيقة تؤمن انتظام الرحلات واستيعاب الأعداد المتزايدة للراغبين في العودة الطوعية.
 

هذا ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 11:40  مساءً، على أن يعود في اليوم التالي في تمام الساعة 11:30 صباحًا لخدمة جمهور الركاب ضمن الرحلات المنتظمة.
      

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على توفير جميع الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان راحة وسلامة الأشقاء السودانيين خلال هذه الرحلات التي تعكس عمق الروابط والعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني.

السودان الهيئة القومية لسكك حديد مصر محطة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

ريال مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الليجا والقنوات الناقلة

أيمن يونس

أيمن يونس لـ صدى البلد: المتحف المصري الكبير عنوان لقوة مصر الناعمة ورسالة فخر للمصريين

خالد طلعت

خالد طلعت: انهيار وتراجع فرق كرة القدم في نادي الزمالك بكل المراحل

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

فيديو

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد