السكة الحديد تسيّر الرحلة الثلاثين لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع " العودة الطوعية "

في إطار عمق الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين الاشقاء في مصر والسودان وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل – تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها لتسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم ، من خلال تسيير الرحلة الثلاثين من القطارات المخصصة لمشروع "العودة الطوعية " .



وقد انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 الرحلة رقم (1940) من محطة مصر برمسيس، وعلى متنها مئات الأسر السودانية المتجهة إلى محافظة أسوان، تمهيدًا لعودتهم إلى السودان الشقيق ، وبتسيير هذه الرحلة، ارتفع إجمالي عدد الركاب السودانيين الذين تم نقلهم ضمن المشروع إلى 28,464 راكبًا، وذلك في تنسيق متكامل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والجهات القائمة علي المشروع ، وفق خطة تشغيل دقيقة تؤمن انتظام الرحلات واستيعاب الأعداد المتزايدة للراغبين في العودة الطوعية.



هذا ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعود في اليوم التالي في تمام الساعة 11:30 صباحًا لخدمة جمهور الركاب ضمن الرحلات المنتظمة.



وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على توفير جميع الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان راحة وسلامة الأشقاء السودانيين خلال هذه الرحلات التي تعكس عمق الروابط والعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني.