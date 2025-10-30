السكة الحديد تكشف خطة التشغيل بعد التوقيت الشتوي.. هل يتأثر موعد قطارك الليلة؟

أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي على جميع رحلاتها اعتبارًا من منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند بلوغ الساعة 00:00 (منتصف الليل) لتُصبح الساعة 23:00 (الحادية عشرة مساءً) من مساء اليوم نفسه، تنفيذًا لتعليمات الدولة بشأن تطبيق التوقيت الشتوي الموحد في مختلف الجهات والهيئات الحكومية.

تطبيق التوقيت الشتوي على حركة القطارات

وانطلاقًا من حرص الهيئة على توضيح تأثير هذا التغيير على حركة مسير القطارات على الشبكة القومية، أوضحت سكك حديد مصر الآتي:

- القطارات التي تقوم خلال الفترة من الساعة 23:00 وحتى الساعة 23:59 مساءً (بالتوقيت الصيفي القديم) سيتم اعتبارها قيامًا مبكرًا وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد.

- القطارات التي تكون في مسيرها خلال فترة تغيير الساعة ستواصل رحلتها بشكل طبيعي دون أي تعديل في خط سيرها أو محطاتها وفقاً للجداول المعتمدة.

- جميع رحلات القطارات التي تبدأ تحركها بعد الساعة 00:00 (منتصف الليل) ستسير وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد المعتمد.

الالتزام بالمواعيد الجديدة

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالركاب مراعاة الالتزام بالتوقيت الجديد واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يتوافق مع التعديل الزمني لرحلاتهم المقررة، مؤكدة حرصها الدائم على انتظام حركة التشغيل وتقديم خدماتها بأعلى درجات الكفاءة والانضباط لخدمة جمهور المسافرين.