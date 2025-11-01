العاملين بالبترول: المتحف الكبير تجسيدٌ لعظمة الحضارة المصرية القديمة

هنأ المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث العالمي الفريد الذي يتابعه الملايين في مختلف أنحاء العالم بشغف وانبهار، يُعد منارة حضارية وثقافية عالمية، وتجسيدًا حيًا لعظمة الحضارة المصرية القديمة، وإضافة نوعية للمشهد الثقافي والإنساني الدولي.

وأوضح «صابر»، أن المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا حضاريًا فريدًا في مسيرة الحفاظ على التراث المصري، كونه صرحًا ثقافيًا علميًا يفتح آفاقًا رحبة أمام الباحثين والدارسين في مجالات الآثار والتاريخ والفنون، ورسالة متجددة من مصر إلى العالم تؤكد أن الحضارة المصرية لا تزال مصدرًا للإبهار والإلهام، بما قدمته من معجزات فنية ومعمارية تجاوزت حدود الزمان والمكان.

وأضاف رئيس نقابة البترول أن افتتاح هذا الصرح العالمي يأتي في مرحلة فارقة من مسيرة الدولة المصرية الحديثة، برؤية حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعمل على إحياء الهوية الحضارية لمصر وإبرازها أمام العالم بأبهى صورها، عبر متحف يواكب أرقى المعايير الدولية في التصميم والعرض المتحفي، ليُجسد قدرة الدولة المصرية على الجمع بين الأصالة والتقدم، وبين جذور التاريخ وآفاق المستقبل.

واختتم «صابر» تصريحاته مؤكدًا أن الرئيس السيسي يُرسل من خلال هذا الافتتاح رسالة سلام وإنسانية إلى العالم، تنطلق من أرض الكنانة، لتؤكد أن مصر كانت وستظل منارة للحضارة وموئلًا للسلام والتنوير عبر العصور.