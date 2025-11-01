قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضيوف مصر | فيديو
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العاملين بالبترول: المتحف الكبير تجسيدٌ لعظمة الحضارة المصرية القديمة

عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
الديب أبوعلي

هنأ المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث العالمي الفريد الذي يتابعه الملايين في مختلف أنحاء العالم بشغف وانبهار، يُعد منارة حضارية وثقافية عالمية، وتجسيدًا حيًا لعظمة الحضارة المصرية القديمة، وإضافة نوعية للمشهد الثقافي والإنساني الدولي.

وأوضح «صابر»، أن المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا حضاريًا فريدًا في مسيرة الحفاظ على التراث المصري، كونه صرحًا ثقافيًا علميًا يفتح آفاقًا رحبة أمام الباحثين والدارسين في مجالات الآثار والتاريخ والفنون، ورسالة متجددة من مصر إلى العالم تؤكد أن الحضارة المصرية لا تزال مصدرًا للإبهار والإلهام، بما قدمته من معجزات فنية ومعمارية تجاوزت حدود الزمان والمكان.

وأضاف رئيس نقابة البترول أن افتتاح هذا الصرح العالمي يأتي في مرحلة فارقة من مسيرة الدولة المصرية الحديثة، برؤية حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعمل على إحياء الهوية الحضارية لمصر وإبرازها أمام العالم بأبهى صورها، عبر متحف يواكب أرقى المعايير الدولية في التصميم والعرض المتحفي، ليُجسد قدرة الدولة المصرية على الجمع بين الأصالة والتقدم، وبين جذور التاريخ وآفاق المستقبل.

واختتم «صابر» تصريحاته مؤكدًا أن الرئيس السيسي يُرسل من خلال هذا الافتتاح رسالة سلام وإنسانية إلى العالم، تنطلق من أرض الكنانة، لتؤكد أن مصر كانت وستظل منارة للحضارة وموئلًا للسلام والتنوير عبر العصور.

النقابة العامة للعاملين بالبترول افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير التراث المصري رئيس نقابة البترول نقابة البترول الرئيس السيسي عباس صابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

فرانس 24

فرنسا تحتفي بالحدث التاريخي.. ونقل مباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الدفاع الأمريكي

تصعيد جديد بين واشنطن وبكين.. وزير الدفاع الأمريكي يحذر من تحركات الصين البحرية ونظيره يرد

توت عنخ آمون

إن بي سي الأمريكية: كنوز الملك توت عنخ آمون تجتمع أخيرًا تحت سقف المتحف المصري الكبير

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

فيديو

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد