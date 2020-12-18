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وزير الاتصالات يكشف تفاصيل حدوث عطل في جوجل ..فيديو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:11 م
وزير الإتصالات
وزير الإتصالات
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حمزة شعيب
كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سبب حدوث عطل في شبكة المعلومات، موضحا:" العطل الذى حدث في جوجل كان في الشبكة المعلوماتية للشركة وليس متعلقا بشبكة الإنترنت داخل مصر".

وأضاف  وزير الاتصالات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي ام سي" أن مصر قفزت من المركز الـ40 إلى المركز الرابع علي المستوي الافريقي على مستوى سرعة الانترنت وأن متوسط سرعة الإنترنت قفز من 5.7 ميجا بايت/ ثانية إلى 35 ميجا بايت.

وأشار إلى أنه مع نهاية عام 2020 سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من رفع كفاءة الإنترنت الثابت بتكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، مشيرًا إلي أن تكلفة المرحلة الأولي من تطوير ورفع كفاءة الإنترنت الثابت وصلت إلى 30 مليار جنيه.

وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021؛ لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، ونظام ايكولوجي يضم شراكة راسخة بين كافة أصحاب المصلحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطني الأكبر "مصر الرقمية"؛ مشيدا بنجاح مبادرة العاصمة العربية الرقمية والاختيار المتميز للرياض عام 2020.
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