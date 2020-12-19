ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالى الجزيرة الخضراء فى كفر الشيخ يستغيثون من فوضى انتشار التوك توك

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
سادت حالة من الغضب بين أهالى قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، نتيجة تردى الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة وسط انتشار التوك توك الذي يتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.


ويقول المواطن محمد بكري عبده الحفني، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب انتشار "التكاتك" على مرأى ومسمع من الجميع وفي مجلس المدينة، ذلك غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كمعاكسة البنات وتشغيل أغانٍ بأصوات مرتفعة، وتحديد الأجرة على حسب أهوائهم، وطالب المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة، خاصة أن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.

 
وأضاف أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبة، غير الاختناقات المرورية، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى أن وراء كل مصيبة هى التوك توك، فأكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، وذلك نتيجة لغياب الرقابة، والحل ليس فى منعه؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة، وإلزامه بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.


للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 
01013788164


اقرأ أيضا:


يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أهالي أسيوط يستغيثون من عشوائية التكاتك والميكروباصات في ميدان أسماء الله الحسنى

سكان الإسكندرية يستغيثون من عشوائية التكاتك والميكروباصات فى شارع وينجت

أهالي فاقوس يستغيثون من فوضى التوك توك: "يتسبب فى العديد من الكوارث"

مواطن يستغيث بسبب الإهمال فى شارع وينجت بالإسكندرية

أهالي مدينة أولاد صقر يشكون من انتشار التكاتك: السائقون أطفال و"بيعاكسوا" البنات

سكان شارع وينجت بالإسكندرية للمسئولين: أنقذوا الشارع من الفوضى والعشوائية.. صور

ترشيحاتنا

مرصد الإفتاء يحذر من تنفيذ "داعش" لعمليات إرهابية في أعياد الميلاد

بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا.. إجراءات عاجلة من "التربية والتعليم" لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء

تطور خطير.. لقاح فايزر يمكنه أن ينبت لحية للنساء ويحول شخصا إلى تمساح

راجل 100 %.. زوجة عدوية تبكي على الهواء وترد بالمستندات حول الحادث الشهير.. شاهد

رئيس اتحاد الكرة الجديد يوجه رسالة إلى عمرو الجنايني

فيديو.."صدى البلد" يسلط الضوء على جولة الرئيس السيسي بـ الدائري الأوسطي

Advertisements

بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا.. إجراءات عاجلة من "التربية والتعليم" لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء

5 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة فيديوهات بسنت وياسين

ظهور أعراض غير متوقعة.. مسئول أمريكي يكشف مفاجأة لدى بعض متلقي لقاح فايزر

القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

كيلو البط بـ 18 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

فى حمام الجامعة.. عقوبات تأديبية لمسئول تعدى على زميلته

بسبب فستانها.. ابنة أحمد زاهر تتعرض لموقف محرج في حفل ديرجيست

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

قبل مواجهة الأهلي.. حميدو قائد سونيديب: الزمالك المرشح الأول للتتويج بدوري الأبطال

بعد ارتفاع حرارته.. مخاوف فى الأهلي من إصابة نجم الفريق الجديد بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور