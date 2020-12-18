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رياضة

20 دقيقة .. كهربا يهدر انفرادا لـ الأهلي وغزل المحلة يضطر إلى التغيير

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:58 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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حسن العمدة
سيطر التعادل السلبي على أول 20 دقيقة من عمر المباراة التي تجمع فريقي الأهلي وغزل المحلة حاليا على ملعب السلام في الجولة الثانيةمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبدأ لاعبو الأهلي المباراة بالضغط القوي على حاملي الكرة من لاعبي فريق غزل المحلة .

وفي الدقيقة الـ 4 مرر محمود كهربا لاعب فريق الأهلي إلى محمد شريف المنطلق في تجاه منطقة جزاء المحلة ولكن الكرة كانت طويلة للغاية فوصلت الكرة إلى الحارس محمد البشبيشي.

وانفرد كهربا بمرمي غزل المحلة بعد تمريرة ولا اروع من محمد شريف ليسددها بإتقان لتمر بجوار القائم الايمن فى الدقيقة الـ10

واضطر المدير الفني لـ غزل المحلة بالدفع بـ جلال العقدة بدلا من فتحي مبروك للاصابه فى الدقيقة 19 .

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