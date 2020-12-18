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الموجة الثانية.. 200 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا في أمريكا.. فيديو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:40 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور أشرف الفقي من واشنطن، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد تصاعدت تدريجيا بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب التراخي في الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف «الفقي» خلال حواره التليفزيوني في برنامج"الجمعة في مصر" المذاع علي قناة"إم بي سي مصر" الفضائية، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في امريكا بعد انتشارها في أوروبا كما حدث في الموجة الأولي لانتشار الفيروس.

وتابع الدكتور أشرف الفقي أن وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلي 200 ألف إصابة يوميا بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد بلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائزة وحتي الان إلي 300 ألف حالة.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية قد شهدت تراخي كبير في الصيف بين المواطنين ووصلنا الان الي ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد بسبب تلك التراخي وقد تكون الموجة الثانية أسوء من الموجة الأولي لانتشار الفيروس.

ومن جانبه قالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، إن فيروس كورونا استغرق الكثير من الوقت، ناصحة باتباع المواطنين نفس الإجراءات الاحترازية التى كانت تتم خلال الموجة الأولى من كورونا.

وأضافت " سامية" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه خلال الموجة الثانية من كورونا يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم الملامسة، خاصة بفصل الشتاء، موضحة أنه عندما يكون هناك عدد كبير فى مكان مغلق يجب تهويته جيدا وفتح النوافذ، حتى لا ينتشر الفيروس بسرعة.

وتابعت أن سبب انتشار فيروس كورونا بسرعة هى بقاء عدد كبير من الناس فى مكان مغلق، ومنها تجمعات العمل والمدارس والجامعات وغيرها.

وأكدت أن فيروس كورونا يعتبر فيروس ضعيف يتم القضاء عليه من خلال الماء والصابون فقط، بالإضافة إلى الكحول كبديل للماء، وارتداء الكمامات سواء الكمامة الطبية أو القماشية.
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