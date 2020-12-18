باتشيكو يجهز السعيد استعدادا لملاقاة بطل تشاد بدوري أبطال أفريقيا

يحرص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو على تجهيز عمر السعيد مهاجم الفريق للمشاركة في المباراة المقبلة أمام جازيللي بطل تشاد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ظل إيقاف مصطفى محمد بعد طرده عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، وغياب حميد أحداد بسبب عدم قيده أفريقيا بسبب تأخر وصول بطاقته الدوليه، وسيتم قيده بعد مباراتي دور الـ32 للبطولة.
ويستأنف الفريق تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء جازيللي التشادي بعدما حصل الفريق على راحة اليوم بعد التعادل مع بيرميدز في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وسيطالب المدير الفني لاعبي الفريق بغلق ملف مباريات الدوري في الفترة الحالية من أجل الاستعدادا للقاء بطل تشاد، وتحقيق الفوز في لقاء الذهاب قبل أن يخوض الفريق لقاء العودة في الخامس من الشهر المقبل باستاد الكلية الحربية.