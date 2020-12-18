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رياضة

باتشيكو يجهز السعيد استعدادا لملاقاة بطل تشاد بدوري أبطال أفريقيا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:11 م
عمر السعيد
عمر السعيد
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ملك موسىى
يحرص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو على تجهيز عمر السعيد مهاجم الفريق للمشاركة في المباراة المقبلة أمام جازيللي بطل تشاد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ظل إيقاف مصطفى محمد بعد طرده عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، وغياب حميد أحداد بسبب عدم قيده أفريقيا بسبب تأخر وصول بطاقته الدوليه، وسيتم قيده بعد مباراتي دور الـ32 للبطولة. 

ويستأنف الفريق تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء جازيللي التشادي بعدما حصل الفريق على راحة اليوم بعد التعادل مع بيرميدز في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وسيطالب المدير الفني لاعبي الفريق بغلق ملف مباريات الدوري في الفترة الحالية من أجل الاستعدادا للقاء بطل تشاد،  وتحقيق الفوز في لقاء الذهاب قبل أن يخوض الفريق لقاء العودة في الخامس من الشهر المقبل باستاد الكلية الحربية.
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