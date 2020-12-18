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المفتي: لا يجوز الصلاة في مثل هذه المساجد.. فيديو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:02 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار
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أسامة علي
استعرض برنامج، "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق خلال حلقة اليوم أهم 10 فتاوى أصدرها الدكتور شوقى علام خلال استضافته في حلقات سابقة من البرنامج.

وأكد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، أن الشخص الذى يصلى فى مساجد مبنية على أرض مملوكة للدولة أو تتبع ملكيتها لغير الذى قام ببنائه دون الحصول على إذن أو ترخيص، ارتكب "إثم" ولا تجوز الصلاة فى مثل هذه المساجد.

وتابع مفتي الجمهورية: يجوز هدم المساجد إذا كانت للمصلحة العامة، مع الالتزام ببناء مساجد بديلة لها، إذا كانت هذه المساجد تم بناؤها بطريقة شرعية، وإذا كان تم بناؤها المساجد بصورة غير شرعية؛ يجوز للدولة هدمها، وترك الخيار لها ببناء مساجد بديلة من عدمه.


وأحيا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق الــ ١٨ من ديسيمبر من كل عام، بتدوينه لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، قدم من خلالها التحية لكل أب عربي وأم عربية وكل مدرس ومتخصص في علوم اللغة العربية.

 كما طالب فضيلته العرب أن يحرصوا على لغتهم، وأن يشعروا بالفخار والعزَّة بهذه اللغة التي اصطفاها الله لتحملَ رسالته الأخيرة إلى الناس جميعًا، مؤكدا أن اللغة العربية هي سيدة لغات العالم قاطبة، وأنها قضية الهوية والبقاء بالنسبة للعرب والمسلمين.

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