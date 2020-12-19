كبالن السيارة من الأجزاء الهامة فهي المسؤوله عن نقل الحركة من صندوق التروس بالمحرك إلى إطارات السيارة كما أنها تمنح السيارة سرعة أكبر عند الإنطلاق، لذا يجب الإهتمام بها وصيانتها بشكل دوري.
مؤشرات تلف كبالن السيارة وكيفية الحفاظ عليها .
اسباب تلف كبالن السيارة :
1- الأفعال الخاطئة في قيادة السيارة، مثل التفحيط، حيث يؤدي إلى تسرب الشحم من الكبالن نتيجة تلف المطاط الخاص بالكوبلن
2- إنتهاء العمر الإفتراضي للكبالن
3- القيادة على الطرق غير الممهدة بصورة مستمرة
4- الإستخدام السيء مثل تكرار تدوير مقود السيارة إلى أخره، أقصى اليمين وأقصى الشمال عند الدوران
5- إمتلاء الأجزاء الداخلية للكبالن بالأتربة والأوساخ
أعراض تلف كبالن السيارة :
1- سماع أصوات طقطقة أثناء قيادة السيارة خاصة في حالة الدوران
2- قد تتوقف السيارة عن العمل بسبب عدم القدرة على نقل الحركة
3- صعوبة في السيطرة على السيارة عند الضغط على المكابح
كيفية الحفاظ علي كبالن السيارة