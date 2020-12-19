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سيارات

مؤشرات تلف كبالن السيارة وكيفية الحفاظ عليها

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
كبالن السيارة
كبالن السيارة
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اشرف عطية
كبالن السيارة من الأجزاء الهامة فهي المسؤوله عن نقل الحركة من صندوق التروس بالمحرك إلى إطارات السيارة كما أنها تمنح السيارة سرعة أكبر عند الإنطلاق، لذا يجب الإهتمام بها وصيانتها بشكل دوري.

مؤشرات تلف كبالن السيارة وكيفية الحفاظ عليها . 

اسباب تلف كبالن السيارة :

1- الأفعال الخاطئة في قيادة السيارة، مثل التفحيط، حيث يؤدي إلى تسرب الشحم من الكبالن نتيجة تلف المطاط الخاص بالكوبلن

2- إنتهاء العمر الإفتراضي للكبالن

3- القيادة على الطرق غير الممهدة بصورة مستمرة

4- الإستخدام السيء مثل تكرار تدوير مقود السيارة إلى أخره، أقصى اليمين وأقصى الشمال عند الدوران

5- إمتلاء الأجزاء الداخلية للكبالن بالأتربة والأوساخ

أعراض تلف كبالن السيارة :

1- سماع أصوات طقطقة أثناء قيادة السيارة خاصة في حالة الدوران

2- قد تتوقف السيارة عن العمل بسبب عدم القدرة على نقل الحركة

3- صعوبة في السيطرة على السيارة عند الضغط على المكابح

كيفية الحفاظ علي كبالن السيارة

1- تجنب السرعة الزائدة عند الملفات والمنحنيات خصوصا إذا كانت سيارتك أوتوماتيك، عند استقلال عربية مانيوال اضغط على الدبرياج.

2- لا تكسر العجلات عند ركن السيارة وعند الانطلاق بها يجب تجنب السرعة الزائدة. 

3- التأكد من سلامة "كوتشية" الكوبلن لتجنب تراكم الأتربة داخل السيارة وتفادي تلفه.

4- الحرص على نظافة الكبالين باستمرار وتشحيمها باستمرار للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة. 
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