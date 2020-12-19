مؤشرات تلف كبالن السيارة وكيفية الحفاظ عليها .

اسباب تلف كبالن السيارة :

1- الأفعال الخاطئة في قيادة السيارة، مثل التفحيط، حيث يؤدي إلى تسرب الشحم من الكبالن نتيجة تلف المطاط الخاص بالكوبلن

2- إنتهاء العمر الإفتراضي للكبالن

3- القيادة على الطرق غير الممهدة بصورة مستمرة

4- الإستخدام السيء مثل تكرار تدوير مقود السيارة إلى أخره، أقصى اليمين وأقصى الشمال عند الدوران

5- إمتلاء الأجزاء الداخلية للكبالن بالأتربة والأوساخ

أعراض تلف كبالن السيارة :

1- سماع أصوات طقطقة أثناء قيادة السيارة خاصة في حالة الدوران

2- قد تتوقف السيارة عن العمل بسبب عدم القدرة على نقل الحركة

3- صعوبة في السيطرة على السيارة عند الضغط على المكابح

كيفية الحفاظ علي كبالن السيارة

1- تجنب السرعة الزائدة عند الملفات والمنحنيات خصوصا إذا كانت سيارتك أوتوماتيك، عند استقلال عربية مانيوال اضغط على الدبرياج.





2- لا تكسر العجلات عند ركن السيارة وعند الانطلاق بها يجب تجنب السرعة الزائدة.





3- التأكد من سلامة "كوتشية" الكوبلن لتجنب تراكم الأتربة داخل السيارة وتفادي تلفه.



