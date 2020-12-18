بعد استبعاده .. شاهد فرحة السولية بفوز الأهلي على غزل المحلة

دفع المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، بـ حمدي فتحي بدلا من عمرو السولية بعد الاصابه التي لحقت به اثناء عملية الاحماء قبل مباراة الفريق امام غزل المحلة والتي انتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثية نظيفة .





ورصدت عدسة صدى البلد احتفال السولية مع محمود كهربا عقب تسجيله الهدف الثاني في اللقاء ، وفرحته به بعد ان اضاع كهربا اكثر من فرصة للتهديف.



