زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام قبطان لسبب غريب

أعدمت كوريا الشمالية قبطان سفن صيد ومالك عدد من السفن الكورية، وذلك بسبب استماعه إلى محطة إذاعية أجنبية محظورة تمولها الولايات المتحدة.





وبحسب التقارير، قد تم إعدام البحار علنا رميا بالرصاص، وهو رجل يبلغ 40 عاما ويعرف باسم "تشوي" بسبب استماعه إذاعة "آسيا الحرة" لفترة طويلة من الزمن وهي إذاعة تمولها الحكومة الأمريكية، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".





وذكرت الصحيفة أن "تشوي" يملك اسطولا مكون من أكثر من 50 سفينة لصيد الأسماء، وخلال التحقيق اعترغ بأنه يستمع للإذاعة المذكورة منذ أن كان في سن الـ24 حين كان يعمل في الجيش كمشغل للراديو لالتقاط الموجات الأجنبية.





وتشير التقارير إلى أن القبطان "تشوي" أعدم بالرصاص علنا في قاعدة بمدينة تشونجين أمام نحو 100 بحارا وأمام صيادي الأسماك، الآخرين بعدما وشى به أحد العاملين بالسفينة إلى السلطات الكورية الشمالية.





بينما يقول مصدر إن "تشوي" أصبح متعجرفا ومتعالي مع زيادة ثروته وسلطته باعتباره مالك لأسطول من السفن، ما دفع أحد العاملين لديه للإبلاغ عن استماعه للإذاعة المحظورة.





وتشير التقارير إلى تنفيذ حكم الإعدام في حقه شهر أكتوبر الماضي، وهي ليست الحادثة الأولى التي يتم فيها تفنيذ حكم الإعدام علنا ضد أحد مواطني كوريا الشمالية.





وتحظر كوريا الشمالية وصول مواطنيها إلى المعلومات الخارجية منها الاستماع إلى الإذاعات الأجنبية مثل "آسيا الحرة" التي تمولها واشنطن، رغم أنها تبث لنحو 6 ساعات يوميا باللغة الكورية الشمالية.



