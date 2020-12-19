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رياضة

مازن مرزوق: قدمت استقالتي من رئاسة المسابقات رفعا للحرج عن لجنة مجاهد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:58 ص
مازن مرزوق
مازن مرزوق
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محمد رشاد
أكد مازن مرزوق، أن تقدمه باستقالته من رئاسة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، لرفع الحرج عن اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، لافتًا أن خلال الفترة التي تواجد في منصبة الدوري المصري ظهر بشكل جيد ولم يحدث اعتراضات بين الأندية.

وقال مرزوق في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن الدوري المصري قادر انه يغير الصورة التي صدرت عنه في وقت سابق، لافتا أن زيادة قيمة الدوري تبدأ من تعديل بعض الأمور الخاصة بالمسابقة.

وأضاف، أنه من الممكن أن يكون لكل مسؤول فكر مختلف، وهناك احتمال أن يكون لدى اللجنة الثلاثية بعض الأشخاص لتولي مهمة لجنة المسابقات، بالإضافة إلى أن أسلوبي من الوارد ألا يناسب اللجنة الحالية لذلك قررت مغادرة منصبي.

وأوضح، أنه اعتاد الحصول على صلاحيات كاملة، مؤكدا أنه فضل أن يترك الحرية للإدارة الجديدة لاتحاد الكرة في الاختيار وأن يكون له شروط ليلتزموا بها.

وأكد أنه لا يرغب في أن يتدخل أحد عمله، وحين حصل هذا في وقت سابق ترك منصبه.

وتابع:" تقدمت بالاستقالة من منصبي لرفع الحرج عن اللجنة الثلاثية، وعلاقتي بأحمد مجاهد جيدة للغياية، لكن لكل شيخ وله طريقة ومن الوارد أن يكون هو على صواب وأنا على خطأ".

وأتم تصريحات:" العقوبات ستعلن يوم الاحد المقبل، ولن أترك الأمور تنهار بعد رحيلي، وسأتابع الوضع بشكل مؤقت حتى يأتي شخص يتولى المهمة".

وكان مازن مرزوق قد تولى رئاسة لجنة المسابقات باتحاد الكرة، في نهاية شهر نوفمبر الماضي، خلفًا لسابقه حسام الزناتي الذي استقال من منصبه حينها.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد كشف في وقت سابق من اليوم، عن أسماء عناصر اللجنة الثلاثية الجديدة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير القادم، برئاسة أحمد مجاهد.
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