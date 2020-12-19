أدعية تعزية أهل الميت وحكم الصلاة عليه بعد دفنه

برقيات عزاء

عظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقلوب مليئة بالحزن والمواساة أتقدم باسمي و باسم عائلتي بأحر التعازي والمواساة.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبر أهله وأحبابه.





عبارات تعزية بوفاة

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام

غفر الله له ورحمه وتجاوز عنه وتقبله في الصالحين.

تقبلوا عزاءنا وخالص أسفنا على ما فوجعنا به من نبأ، صبركم الله والبقاء لله.

عظم الله أجره وأصلح عمله وغفر له وتقبل منه





دعاء لأهل الميت بالصبر

(عظم الله أجركم وجبر مصابكم وغفر لميتكم، اللهم ارحمه ووسع نزله، وأكرم مدخله، واجمعنا به في مستقر رحمته اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله).

(الله يرحم ميتكم، ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون الدعاء عليكم بالدعاء، فهو أفضل مواساة أعانكم الله على مصابكم).

(اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه)

(لِلَّهِ ما أخَذَ وله ما أعْطَى، وكُلُّ شيءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ ولْتَحْتَسِبْ).

(اللهم (أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبْرِ، أَوْ مِن عَذَابِ النَّارِ)،برحمتك يا أرحم الراحمين).



