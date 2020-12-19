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ديني

أدعية تعزية أهل الميت وحكم الصلاة عليه بعد دفنه

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:56 ص
أدعية تعزية أهل الميت
أدعية تعزية أهل الميت وحكم الصلاة عليه بعد دفنه
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محمد شحتة
أدعية تعزية أهل الميت ، يتشارك المسلمون في الأفراح والأحزان في إطار من الود والاحترام والتعاون على السراء والضراء، فحينما تصيب أحدهم مصيبة بفقدان عزيز أو قريب ، يتسابق الجميع لتشييع الجنازة وحضور مراسم الدفن ، ومن ثم إقامة سرادق العزاء لاستقبال المعزين، ويسأل الكثير عن أدعية تعزية أهل الميت والتي من شأنها أن تخفف وتربط على قلبه بعد فقدان العزيز.

تعزية أهل الميت في السنة
عنْ أبي زيْد أُسامَة بن زيد حَارثَةَ موْلَى رسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وحبَّهِ وابْنِ حبِّهِ رضـِيَ الله عنهُمَا، قالَ: أَرْسلَتْ بنْتُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: إنَّ ابْنِي قَدِ احتُضِرَ فاشْهدْنَا، فأَرسَلَ يقْرِئُ السَّلامَ ويَقُول : «إن للَّه مَا أَخَذَ ، ولهُ مَا أعْطَى ، وكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بأجَلٍ مُسمَّى ، فلتصْبِر ولتحْتسبْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

حكم تعزية غير المسلم
الله تعالي يقول في كتابه العزيز "وقولوا للناس حسنى" ، وديننا حث المسلم على البر والإقساط مع غير المسلمين، وتعزية غير المسلم فيها مواساة وإظهار المشاركة بالحزن، وهذا الأمر من قبل الإنسانية وتزداد عندما يكون غير المسلم صاحب دين سماوي.

دعاء للتخفيف عن أهل الميت
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، وارْحمْهُ ، وعافِهِ ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه ، وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِهِ ، وأدْخِلْه الجنَّةَ ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار. اللَّهم اغفر لِحَيِّنَا وَميِّتِنا ، وَصَغيرنا وَكَبيرِنَا ، وذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنا وَغائِبنَا . اللَّهُمَّ منْ أَحْيَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ ، وَمَنْ توَفَّيْتَه منَّا فَتَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

برقيات عزاء
عظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبقلوب مليئة بالحزن والمواساة أتقدم باسمي و باسم عائلتي بأحر التعازي والمواساة.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وصبر أهله وأحبابه.

عبارات تعزية بوفاة
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
غفر الله له ورحمه وتجاوز عنه وتقبله في الصالحين.
تقبلوا عزاءنا وخالص أسفنا على ما فوجعنا به من نبأ، صبركم الله والبقاء لله.
عظم الله أجره وأصلح عمله وغفر له وتقبل منه 

دعاء لأهل الميت بالصبر
(عظم الله أجركم وجبر مصابكم وغفر لميتكم، اللهم ارحمه ووسع نزله، وأكرم مدخله، واجمعنا به في مستقر رحمته اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله).
(الله يرحم ميتكم، ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون الدعاء عليكم بالدعاء، فهو أفضل مواساة أعانكم الله على مصابكم).
(اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه)
(لِلَّهِ ما أخَذَ وله ما أعْطَى، وكُلُّ شيءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ ولْتَحْتَسِبْ).
(اللهم (أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبْرِ، أَوْ مِن عَذَابِ النَّارِ)،برحمتك يا أرحم الراحمين).

حكم الصلاة على الميت بعد دفنه
الصلاة على الميت بعد دفنه وحكم صلاة الجنازة عن بٌعد، وماذا تفعل عند فوات بعض التكبيرات؟ أجابت دار الإفتاء عن كل هذه التساؤلات في السطور الآتية:

الصلاة على الميت عن بٌعد . قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء قد اشترطوا في جماعة صلاة الجنازة؛ تتابع الصفوف، وألا تزيد المسافة بين آخر الصفوف وما يتبعها عن 150 ذراعً ا(حوالي 75 مترًا).

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ردًا على سؤال: هل يجوز صلاة الجنازة عن بعد من خلال مكبر صوت؟ أنه لو كان هناك من يريد الصلاة على الجنازة وحيل بينه وبين آخر صفوف جماعة صلاة الجنازة بما يقدر بـ 75 مترًا؛ فإن صلاته عن بٌعد تكون جائزة.

ولفت إلى أنه لو زادت المسافة في هذه الحالة عن 75 مترًا؛ فإن صلاة الجنازة لا تجوز، منوهًا بأن الأمر هنا يختلف عن صلاة الجنازة في الحرم التي قد يصلي عليها من يبعد عنها مسافة أكبر من ذلك؛ وأن السبب في اختلاف الحالتين هو تتابع الصفوف في الحرم.
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