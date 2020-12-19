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أخبار العالم

اتهام أمريكي لروسيا: أنتم من وراء الهجوم الإلكتروني علينا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:55 ص
بومبيو
بومبيو
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محمد علي
اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو،  روسيا بتدبير هجمات إلكترونية كبيرة  على مؤسسات حكومية في أمريكا والعالم، بحسب الصحف الأمريكية.


خلال لقاء حواري، أكد بومبيو لبرنامج "ذي مارك ليفين شو" : "الآن يمكننا أن نقول بشكل واضح جدا أن الروس" يقفون وراء ذلك الهجوم.

ويتزامن  حديث بومبيو مع إعلان رئيس شركة مايكروسوفت، براد سميث، أن حملة القرصنة المشتبه في أنها روسية، والتي تتعرض لها الحكومة الأمريكية، ركزت على أكثر من 40 مؤسسة.

وقد بدأت الحملة، التي يعتقد مسؤولون أنها من عمل المخابرات الروسية، في شهر مارس على الأقل، لكنها اكتشفت الأسبوع الماضي فقط، وشملت العديد من الوكالات الفيدرالية.

وكشف بيان أصدرته وكالات أمريكية متعددة، أن حملة الاختراق لا تزال "مستمرة"، ما يترك المجال مفتوحا أمام احتمال تزايد عدد المؤسسات التي تعرضت للاختراق، ومدى الأضرار التي تكبدتها.
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