ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الكهرباء: تقدمنا 68 مركزا عالميا فى مؤشر الحصول على الطاقة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء أصبح العام الحالى فى المركز 77 بدلا من المركز 145 في عام 2015، لتتقدم مصر 68 مركزا خلال 5 سنوات.


وأوضح وزير الكهرباء، فى تصريحات صحفية، أنه تم خلال السنوات الأخيرة إضافة 28 ألف ميجاوات، من خلال خطة اعتمدت على ثلاثة محاور هي إنشاء محطات جديدة، وتطوير المحطات القائمة، وصيانة المحطات، موضحًا أنه تمت إضافة 3636 ميجاوات في 8 أشهر، وبداية من يونيو 2015 لم يحدث انقطاع للكهرباء نتيجة عجز في القدرات الكهربائية.


وأضاف أن القطاع نجح في تحويل العجز فى الطاقة الذي وصل لنحو 6 آلاف ميجاوات قبل  6 سنوات إلى فائض، وذلك من خلال إضافة 28 ألف ميجاوات على مدى السنوات الأربع الماضية، كما نجح في خفض استهلاك الوقود بما يوازي مليار دولار سنويا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

3000 ميجاوات.. توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي مع السعودية نهاية العام

وزير الكهرباء: محطات سيمنس وفرت 1.3 مليار سنوياً من استهلاك الوقود

وزير الكهرباء خلال لقائه بنظيره العراقي: جميع إمكانياتنا متاحة لخدمتكم

شاكر: أنا أول وزير كهرباء يجتمع بالرئيس أسبوعيا

وزير الكهرباء: مليار دولار وفر سنوي في استهلاك الوقود

ترشيحاتنا

إذا ضاق عليك الرزق فردد هذا الدعاء.. يساعد على تفريج الكرب

نهائي دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

ظاهرة فلكية نادرة ستحدث بعد يومين.. هل تظهر نجمة بيت لحم؟

محمد صلاح عن إمكانية انتقاله للدوري الإسباني: ليفربول يحسم مستقبلي

ليفربول في مهمة الحفاظ على صدارة البريميرليج أمام كريستال بالاس.. اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور