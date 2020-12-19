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أخبار العالم

بريطانيا توافق على استخدام لقاح أكسفورد خلال أيام

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
بريطانيا توافق على
بريطانيا توافق على استخدام لقاح أكسفورد خلال أيام
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قسم الخارجي
توقعت وسائل إعلام بريطانية صدور موافقة رسمية على استخدام لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا في غضون أيام، ما يسمح بزيادة عملية التلقيح ضد الفيروس.


وذكرت صحيفة "دايلي ميل" نقلا عن مصادر مطلعة أن وكالة تنظيم المنتجات الطبية والرعاية الصحية في بريطانيا ستصدر موافقة باستخدام لقاح أكسفورد في 28 أو 29 ديسمبر الجاري، وذلك عقب استلامهم البيانات النهائية من علماء أكسفورد والتي سيتم تقديمها يوم الاثنين.


ويرى العلماء أن الموافقة على لقاح أكسفورد، تسمح بأن تتم عملية التطعيم بشكل أسرع بكثير مما هو عليه.


وتلقى أكثر من 140 ألف بريطاني بالفعل لقاح "فايز - بيونتيك" خلال الأيام الماضية بعد صدور الموافقة الطبية على استخدامه.


ويتطلب تخزين لقاح فايزر توفير درجة حرارة منخفضة تصل إلى -70، بينما يمكن الاحتفاظ بجرعات لفاح أكسفورد في درجة حرارة الغرفة، بحسب البيانات المتوفرة.


يأتي ذلك في وقت تتجه فيه بريطانيا إلى فرض إغلاق جديد في معظم أنحاء إنجلترا بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، حيث أرجعت السلطات الصحية سبب الانتشار السريع إلى طفرة جينية في الفيروس المسبب لـ كوفيد-19.
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