تعرف على أعمال مبادرة حياة كريمة بزاوية سيدى شبيب بمركز الضبعة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، استمرار الأعمال والإسراع في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بعدد ٥ قري بالمحافظة ومنها: قرية زاوية سيدى شبيب بمركز الضبعه مع تنفيذ مشروعات لتوفير حياه كريمة للأهالي والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم مع الاطمئنان على التجهيزات النهائية لافتتاح اعمال تطوير قريه سيدى شبيب بالمشروعات المخططة وفق المبادرة.





وأوضح المهندس حسين السنينى منسق عام مبادرة حياة كريمة بمطرح، انه يتم رفع كفاءة مبنى مركز شباب سيدى شبيب والانتهاء من تركيب نجيل جديد لارضيه الملعب خماسى ، وقرب الانتهاء من انشاء 6 فصول اعدادى بمدرسه سيدى شبيب وكذلك الانتهاء من إنشاء 9 خزان لجمع مياه الامطار ، بالإضافة الى أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة الوحدة المحليه.





واضاف منسق عام مبادرة حياة كريمة بمطروح، انه تم ايضا الانتهاء من اعادة تأهيل وتجديد 30 منزل بالقرية ، و رصف طرق شوارع القرية بطول 8 كيلو متر لربط التجمعات ببعضها كما تم انشاء خزان مياه للوحدة الصحية للقرية.





واشار إلى كذل تم تدعيم القريه بمحول كهرباء إضافي جديد قدره 100 ك وات ،وكذالك محول إضافة القريه بدعم من وزارة الكهرباء كما أنه جارى الانتهاء من شبكه الصرف الصحى بالقريه الام.،لافتا أنه حاليا يجرى تنفيذ اعمال تطوير وتجهيز مدخل القريه تمهيدا الافتتاح قريبا

وكذلك تم رفع كفاءة مركز شباب حسنبك. وصيانه النجيل وتركيب شبك حول الملعب الخماسي وتجهيز مدخل المركز.









جدير بالذكر ان مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبخاصة فى القرى.





وتهدف إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية خلال العام 2019 ، كما تتضمن شقا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية ،وصرف أجهزة تعويضية ، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا ، وستشهد زواج يتيمات.





ومن اهم أهداف المبادرة:

- توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا فى 2019.

- تشارك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرة.

- ستشهد زواج اليتيمات.

- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين.

- تشمل المبادرة القرى والنجوع.

- رفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة.

- تركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات المساجد.

- بدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%.

- رصد مبلغ ١٠٣ مليارات جنيه للتنفيذ .. والتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ.















