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محافظات

جرفها الموج ..العثور على 7 جثث على شاطئ مطروح

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:53 م
العثور على جثث
العثور على جثث
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ايمن محمود

 

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة السلوم الحدودية على عدد من الجثث ألقت بها أمواج البحر بمدينة السلوم مرجحة أن يكونوا من ضحايا الهجرة غير الشرعية .


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وفور إخراج الجثث من مياه البحر بالسلم، تم نقلها للمستشفى بسيارات الاسعاف وتحرير المحضر اللازم.

 

وأكد مصدر بمديرية الصحة ان الجثث لــ 7 افراد و تم التعرف عليهم من خلال بطاقاتهم الشخصية والتى وجدت داخل ملابسهم منهم 4 من محافظة سوهاج وهم: رفيع السيد أحمد 19 سنة ، حسن حمدي حسن 17 سنة ، جمال عمر محمود 23 سنة ، حسن محمود بخيت 14 سنة  و2 من محافظة الفيوم وهما: إبراهيم سعيد محمد 16 سنة ، وشعبان محمد صادق 55 سنة، وشخص واحد من محافظة البحيرة يدعى أحمد عبدالسلام سعد 59 سنة.

 

وأكد المصدر أنه تم وضع الجثث في ثلاجة مستشفى السلوم، وجار إنهاء الإجراءات لنقلها لمستشفى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

 

 

 

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